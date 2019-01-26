【流感高峰】醫院逼爆　醫生身心俱疲怒火「爆」：要捱幾耐義氣？

香港步入流感高峰期，但仍未到頂峰，惟公立醫院服務已爆煲，醫護人士身心俱疲，兩個醫生工會聯同醫療界議員今（26日）舉辦申訴大會，讓前線可直接與食物及衛生局局長陳肇始申訴苦況。 有出席的醫生指，期望出席集會令高層及市民理解現況，又批評「捱義氣OK，但要我哋捱幾耐？」冀高層盡早提出解決方案。

130名出席者以一紙「爆」字，表達他們的怒火。（林若勤攝）

食衞局局長陳肇始（前）出席申訴大會，直接聆聽前線苦況。（林若勤攝）

急症室醫生：醫院環境是災難 上班似「打仗」

在急症室工作了七年的許醫生指，前線醫護人員人手不足的問題一直存在，現時只是因為處於流感高峰期，令問題浮現。他形容現時醫院環境是災難，批評高層明知問題存在，卻一直無處理，令情況愈來愈惡化，直言醫院上班情似打仗。

許醫生又提到，每個病人應診的時間嚴重不足，「只係得五至十分鐘去睇病人，醫生根本唔夠時間去睇。」直言病人無尊嚴。他今天休假特意回到醫院出席大會，強調一定要發聲，讓公眾知道情況、體諒醫生。他又指，明白短期內不能解決人手不足的問題，醫生暫可以「捱義氣」，「捱義氣OK，但要我哋捱幾耐？」他指，希望有中期措施可以解決，如在未來的六個月多聘請醫生護士。

許醫生冀政府善用資源。（李家偉攝）

內科醫生：醫護做到健康差 最終病人受罪

內科醫生郭醫生出席大會時稱，現時資配錯配，人手短缺，極度影響前線醫護人員， 「瞓覺時間少咗，食飯時間少咗，大家其實都唔介意，但影響醫護人員的健康。」他又指，前線醫護人員健康轉差，病人不能受到應有的治療，其實最終是病人受罪。

他希望政府在下月的財政預算案「諗一諗」，「有錢去明日大嶼，係唔係真係無錢落返醫療？五千億（元）畀得去起人工島，你攞百分之一出嚟醫療得唔得？」冀政府可將儲備用於市民身上，而非投資在看不見將來的基建。

郭醫生直言「捱義氣OK，但要我哋捱幾耐？」（李家偉攝）

李醫生趁做完手術空檔，趕到出席訴苦大會，指出人手不足，所有人都辛苦。（李家偉攝）

無人接更 兒科醫生通宵捱三更

除了休假醫生，亦有正在上班的醫生抽空前來。在伊利沙伯醫院兒科工作的李醫生到來前一刻仍在手術室，趁完成手術的空檔就趕到會場出席大會。她指兒科醫人手不足，其實令家長、病人、醫生，大家都辛苦。她表示，醫生身心受壓，工作時間急促，但「大家都盡量做，結果放工時間都要推遲。」

她又提到，醫生「捱義氣」超時工作時數多不勝數， 更曾經在晚上下班時因為沒有醫生接更，要一個人待命到翌日，然後再上班「直踩三更」。她表示，醫生為病人心痛，希望高層明白醫生處境，增聘人手。