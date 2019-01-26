【流感高峰】醫生歸咎缺人源於削醫科生數目　醫管局承諾繼續招聘

一場冬季流感，令前線醫藥人員壓力爆煲，要藉「公共醫生申訴大會」向醫管局及食衞局「訴苦」。有前線醫生抱怨現時需連續工作30多小時，但卻只有10分鐘去照料每名病人，認為缺人問題源於政府於2003年時大幅削減醫科學生數目，終令市民受害。 醫管局於會後發聲明回應，稱繼續積極聆聽前線意見 ，並承諾繼續招聘全職和兼職醫護人員，紓緩前線工作壓力。

醫管局行政總裁梁栢賢（左）與立法會醫學界議員陳沛然（右），在申訴會上握手。梁承諾會推措施紓緩前線工作壓力。（林若勤攝）

約130名醫護人員今日（26日）出席閉門會議，直接與食物及衛生局局長陳肇始、醫管局行政總裁梁栢賢、聯網服務總監高拔陞及人力資源主管彭飛舟申訴苦況。醫管局會後表示，理解前線醫護人員在人手短缺的情況下，面對冬季服務高峰期間驟增的服務需求，工作壓力異常沉重。



醫管局承諾會繼續盡力改善前線的工作環境及支援設備、增加培訓機會、促進專業發展和加強專業紀律研訊保障，挽留人才，並且會繼續招聘全職和兼職醫護人員，紓緩前線工作壓力。

胡醫生認為人手問題是短期內難以解決，不過政府應正視問題。（林若勤攝） 內科醫生一人照顧達30病人 憂有錯漏導致醫療事故 與會者之一的伊利沙伯醫院內科胡醫生就透露，會上有醫生反映，現時的人手短缺，源於政府在10多年前削減醫科學生及學護數目，政府政策失誤卻令市民受害。 對於醫護工作沉重的問題，他舉例指，一名內科醫生巡房時需照顧20至30名病人，並需照顧其他專科病人的內科問題，如高血壓、心臟病等，只有約10分鐘去處理每個病人的問題，包括與家人溝通、做一些小手術及治療，「時間並不充足，其實對病人與醫護都不公平。每年都很忙，但現在醫生不只忙，更很驚，驚有錯漏，會導致醫療事故。」

他又表示，一般醫生平均工作時數為每周60小時，但若需要當值，「分分鐘On call達30多小時。」他亦稱，醫管局公布的公院病床佔用率並不能反映公院內真實的情況，冬季流感期間佔用率實際可達145%，遠高於醫管局公布的110%。

被問到對會議上政府的回應是否滿意，他認為人手問題是短期內難以解決，不過政府應正視問題，「不是將所有病人推入病房就等於解決問題。」