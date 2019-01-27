【收緊長者綜援】消息稱港府再讓步　考慮撤回不工作扣200元安排

政府本周五(2月1 日)起正式收緊長者綜援申領門檻，60至64歲健全受助人需改領成人綜援，亦需參與自力更生計劃，符合外出就業要求，否則會被扣減綜援金200元。新措施一出，各界嘩然，社福界、泛民及建制派亦認為具懲罰性。今日(27日)有消息透露，政府正考慮煞停扣錢新安排，有指將待完成檢討綜援制度後再議。

林鄭月娥明日將會見民主派，聽取對收緊長者綜援門檻意見。（資料圖片）

政府日前「企硬」宣布收緊長者綜援，引起軒然大波，其後再宣布推出「就業支援補助金」，向60至64歲新申請者補發未能申領長者綜援差額，其後社署再於上周五向營運自力更生支援計劃機構，簡介新安排，申請者可選擇不就業，但需直接扣減200元綜援金；即使參與計劃，亦需定期與社工會面，倘連續三次、即半年缺席三次面談，亦否會扣減200元。



新措施一出，社福界表明強烈反對，認為做法帶懲罰性，非鼓勵長者就業。民主派將於明日下午與特首林鄭月娥會面，亦將於明天立法會的特別會議上繼續追擊相關議題，另社總會長倫智偉及總幹事許麗明，今日亦會通宵留守立法會外抗議，期望港府可撤回收緊長者綜援申領資格。



至於建制派方面，民建聯議員梁志祥則表明，倘港府拒擱置長者綜援收緊方案，最低限度應撤回扣減200元安排，他強調政府不可用此方法強迫長者工作，將等待明天特別會議後再決定是否有需要約見林鄭月娥。