社署言語治療服務按區劃分　業界質疑服務難到位　議員促公開招標

本港言語治療服務需求殷切，社署早前就「安老院舍外展專業服務」試驗計劃邀請非政府機構提交建議書營辦服務，包括言語治療師等在內的專業團隊，為地區院舍提供外展服務。有言語治療資助服務的關注團體對計劃感擔憂，認為以機構作資助單位，無法照顧地區不同院舍的服務需要，倡社署應以院舍作資助單位，以及用公開投標的方式來回應社會需要。

社署早前就「安老院舍外展專業服務」試驗計劃邀請非政府機構（NGO）提交建議書以營辦服務。（資料圖片） 社署試驗計劃只邀請NGO提交建議書 惹來業界質疑 政府於去年財政預算案提出增加兩項撥款，分別向安老服務單位提供言語治療服務，以及改善康復服務。社署早前就「安老院舍外展專業服務」試驗計劃邀請非政府機構（NGO）提交建議書以營辦服務，並劃分八區來成立地區為本的專業服務團隊，包括職業治療師、言語治療師等，為區內的不同院舍提供外展服務，支援他們社交和康復需要。 然而，社署拒以公開投標的方式處理，惹來部份言語治療師不滿，由逾百名言語治療師組成的言語治療資助服務關注組表明對計劃成效感到擔憂。成員李錦成指出，類似的資助服務過往亦有先例，由教育局統籌的「校本言語治療服務」多年來均以學校為本，以及接受公開投標，故學校可按情況聘請合適的言語治療師，來切合同學需要。

言語治療資助服務關注組成員魏家欣指，不同院舍的服務使用者需要有異。（文雪萍攝） 地區院舍服務需要不一 質疑社署按區劃分資助難到位 成員魏家欣解釋，安老院舍、殘疾院舍及智障人士院舍的服務使用者需要不一，例如智障人士的吞嚥能力退化得較快，而自閉症人士的情緒則較波動，需要同工多加照顧，質疑社署按區劃分，並非以專業項目劃分，資助難以照顧不同院舍的實際需要，「我們擔心服務幫不到（服務使用者）重拾進食之樂的需要」，而社署只接受非政府機構投標亦有偏袒之疑。 薪酬待遇與私人市場有差距 難請資深言語治療師​ 成員葉梁麗娥道出，言語治療師除了須負責使用者的評估及日常訓練，亦要為院舍同工進行培訓，包括教授其餵食技巧等，需要具經驗的言語治療師負責。她續說，過往曾於非政府機構工作，惟薪酬架構受整筆撥款制度所限，社署按職位中點薪級撥款，意味著中點薪等同其頂薪點；以言語治療主任一職為例，中點薪級與頂薪點相距逾兩萬元，坦言其薪酬待遇與私人市場有一定差距，料難以聘請資深言語治療師入職。

鄺俊宇（右三）指，政府新增資源的同時，應保持公開公平的招標及撥款機制。（文雪萍攝） 鄺俊宇：政府應保持公開公平的招標和撥款機制​ 立法會議員、福利事務委員會主席鄺俊宇指出，擔憂非政府機構或因資源所限，只能聘請資歷較淺的言語治療師，不僅最終服務質素受到影響，亦憂慮服務計劃會出現「判上判」的情況，即機構自行再以招標形式，聘請言語治療師或中心提供服務，變相言語治療師的待遇遭到壓榨。 他坦言，言語治療服務對院友的康復治療尤其重要，認為政府新增資源的同時，應保持公開公平的招標和撥款機制，以及充份諮詢業界，稍後會約見勞工及福利局和教育局表達意見。