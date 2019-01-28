【流感高峰】屯門醫院醫生︰不少人一持有單程證　即來醫院洗腎

正值流感高峰期，公營醫院爆滿，醫護人員工作壓力「爆煲」。屯門醫院心臟專科醫生黃任匡表示，近幾年來，醫院的單程證病人愈來愈多，香港出生率愈來愈低，但醫院迫爆，可見是人口政策問題。 他表示，並不是鼓勵大家歧視新移民，認為不是新香港人、舊香港人的問題，醫護都是一視同一仁，一樣以救人為先，但每年多5萬個新移民，質疑這種無上限的人口添加，對香港醫療系統是否負責任。

屯門醫院心臟專科醫生黃任匡質疑，每年多5萬個新移民，這種無上限的人口添加，對香港醫療系統是否負責任。(資料圖片)

黃任匡提到，不少前線同事反映，不少人一持有單程證，即來到醫院要求洗腎或稱有長期病患。就當局提出以復康病房作為補充，他批評，「不要視復康病房是無底深潭，不要說到好像同事故意不讓病人出院谷爆病房。」他尤其不滿派魚蛋、燒賣及找明星拍片的做法，「不如認認真真去解決問題更好。」

公民黨立法會議員郭家麒。（資料圖片）

衞生服務界立法會議員李國麟表示，所謂在醫院聯網中互相補足床位的措施，但早於兩年前已提出；公民黨立法會議員郭家麒表示，無論是轉院復康醫院或私院，都會衍生多了行政及文書工作，這些手續程序都需要人手支援。

復康醫院只適合康復中的病人

另外，復康醫院都已經爆滿，加上比起醫院缺乏急症處理，只適合康復中的病人，但萬一病況在轉院後出現問題，家屬不體諒，可能要求醫生為有關轉院決定承擔責任。

身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟。（資料圖片）

郭家麒提到，過去20年，人口多了百萬人，加上人口老化，但床位依然都是2.8萬張；人手方面，於2000年有5萬職員，至今有7萬人，但增幅是來自醫管局的行政人員及醫院的高層如顧問醫生，而非前線醫護人員。醫療撥款在帳面上有加，但有通脹因素，「公務員人工都升了一倍。」

郭家麒：香港醫療系統問題如「戰地」

而今次向前線發放10%特別酬金，郭家麒認為，在公營醫院的醫生「有心計錢的好少。」不會去計那區區10%，遠不比上私人市場的水平。他提到，香港醫療系統問題如「戰地」，不少他認識的留學外國的醫科生無打算回流香港。李國麟形容人手不足是「老掉牙」問題，惟政府袖手旁觀，批評政府無誠意，令前線失望。