【流感高峰】北大嶼山醫院將增設40張住院病床　惟啟用無期

北大嶼山醫院於2013年9月起運作，惟原定於2014年啟用的婦科及兒科專科門診、2016年起啟用的住院病床，至2019年仍未啟用。 醫院管理局透露，已經透過周年計劃申請增撥資源，計劃於 2019/20年度增 設40張住院病床及開展婦科專科門診，然而實際啟用日期仍要視乎人手，換言之，新服務開展仍遙遙無期。

審計署亦曾於2017年的報告，指出北大嶼山醫院服務未如預期啟用的問題。（資料圖片）

北大嶼山醫院於2013年9月起啟用，第一期發展原定提供160張住院病床和20張日間病床，其中120張住院病床原定於2016年第三季或之前啟用，至於日間病床原定於2014年第一季啟用。另外，醫院早前亦計劃原定於2014年第三季起，提供婦科及兒科專科門診服務。不過啟用至今逾5年，仍然未達到上述目標。

來年再增40張住院病床至120張 但未知啟用日期

根據醫院管理局提交離島區議會的文件，北大嶼山醫院已透過周年計劃申請增撥資源，計劃於2019/20年度增設40張住院病床及開展婦科專科門診，然而實際啟用日期需視乎人手供應情況，醫管局會持續檢討各區醫療服務情況。

文件又提及，截至2019年1月21日，醫院提供的服務包括二十四小時急症室服務，設有80張住院病床，另外亦提供日間護理服務，包括普通科或專科門診、日間手術、內窺鏡服務和10張日間病床。專科門診服務方面，除內科及老人科、矯形及創傷外科（骨科）、 外科及精神科外，北大嶼山醫院於 2018 年 10 月及 11 月分別設立了 泌尿科專科門診及兒童及青少年科專科門診，方便當區居民覆診。醫院亦於2018年10月開設了結腸鏡及上腔內窺鏡服務。