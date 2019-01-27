【流感高峰】魚蛋燒賣打氣　屯門醫院：開支來自員工福利累積捐款

公立醫生昨日（26日）舉行申訴大會，有與會醫生透露，有醫管局高層曾到屯門醫院，舉辦魚蛋燒賣打氣小食會，直斥高層「離地」。 屯門醫院發言人今日（27日）回覆指，活動除了送小食慰勞同事外，也希望不同職級員工可以互相認識及互動交流，由「屯門醫院管理委員會」通過，再交予「職員協商委員會」討論並得到支持，約1,800名員工參與；而活動開支，則來自用作員工福利的滾存累積捐款。

黃任匡直言，醫生連正餐也無時間吃，狠批高層辦小食打氣會是「離地」。（資料圖片）

冬季流感高峰期間，公立醫院的醫護工作量大增，先後舉行集會及申訴大會表達不滿。杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡昨日出席申訴大會後透露，有醫管局高層於一月中到屯門醫院，舉辦魚蛋燒賣打氣小食會，黃直斥高層「離地」程度匪夷所思。

屯門醫院：望不同職級員工藉活動 互相認識及交流

屯門醫院發言人回覆傳媒查詢時指，該小食分享活動於1月10日中午12時至下午3時、在屯門醫院、屯門眼科中心及多間普通科門診診所同時舉行。院方指，除了藉送魚蛋、燒賣、粟米等小食慰勞同事外，也希望不同職級員工可以互相認識及互動交流，而活動時間方便不同更份及職級同事參與。發言人特別提到，部分出席同事有將小食帶返工作間讓正在當值的同事稍後享用。

發言人指今次活動開支，來自用作員工福利的滾存累積捐款，活動於去年底開始籌辦，由「屯門醫院管理委員會」通過，再交予「職員協商委員會」討論並得到支持。活動共有約1,800名員工參與，包括醫生、護士、專職醫療、支援職系等員工。