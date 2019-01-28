【收緊長者綜援】一跪再跪　羅致光：政策方向沒變　實施上可調節

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目。勞福局局長羅致光宣布，政府將暫緩受助人不參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），或連續半年未有會見跟進社工3次，扣減綜援金額200元的新安排，被外界批評當局「一跪再跪」。 他於會後重申，政策方向沒變化，但實施細節上考慮社會要求後作調節，又指特別補助金等有關檢討將會於年底完成，屆時會一併重新考慮。

勞工及福利局局長羅致光（歐嘉樂攝）

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲。社署早前提出，60歲至64歲申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），倘不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。

立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，勞工及福利局局長羅致光於會上宣布，扣減200元的安排會先暫緩，待檢討綜援及觀察未來半年的新安排參與情況，再作決定。

他於會後再次解畫，重申政策方向沒變化，但實施細節上考慮社會要求後作調節，因此暫緩扣減200元的新安排至8月1日作再決定，而特別補助金等有關檢討亦將會於年底完成，屆時會一併重新考慮。