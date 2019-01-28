【收緊長者綜援】曾鈺成揭不撤原因：政策源於林鄭2015年人口報告

政府將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹起爭議，雖然泛民和社福界多番要求撤回，但當局只願推出1060元就業支援補助金等「改良」措施，企硬如期實施新政策。 前立法會主席曾鈺成今(28日)在報章專欄指，特首林鄭月娥不願撤回的原因，是「要為她領導的委員會的報告辯護」。曾表示，收緊長者綜援最早可追溯於2015的人口政策督導委員會報告，報告中提及政府帶頭提高退休年齡，更表明「勞工及福利局亦會檢視現行社會保障制度會否減低年長人士繼續工作的意欲」，而該報告委員會的主席正是時任政務司司長的林鄭。

民主派議員要求政府立即擱置收緊長者綜援年齡方案。(資料圖片/洪嘉徽攝)

就政府收緊長者綜援年齡一事，曾鈺成於專欄曾以「茶客論」批評林鄭「擺建制派上枱」、其後再指政府「補鑊」推1060元補助金屬「創意之作」。他今(28日) 再於《AM730》的專欄上表示，政府強調政策絕非省錢、「寧可被罵對長者涼薄」、「寧可跟跨黨派立法會議員過不去」亦不願撤回方案，原因正是政府為了「釋放勞動力」。

追源溯始，曾鈺成指出，收緊長者綜援的想法，實源於至2015年的人口政策督導委員會《人口政策 - 策略與措施》報告。報告中的「釋放本地勞動潛力」部分，提及香港50-64歲的勞動人員參與率雖然於過去10年持續上升，但仍較其他亞洲國家的低，報告引用數據顯示，就60至64歲群組的長者，其勞動人口較日本、新加坡和南韓的低。

前立法會主席曾鈺成指，林鄭不願撤回原因是「要為她領導的委員會的報告辯護」。(資料圖片/林若勤攝)

就此，報告提出政府將帶頭延長公務員的服務年期，「政府的積極做法對私營市場及聘用共17萬員工的公營及資助機構有一定的示範作用」，強調會鼓勵其他僱主因應情況，推出適當措施延長僱員的工作年期。報告特別提及，「勞工及福利局亦會檢視現行社會保障制度會否減低年長人士繼續工作的意欲」，這正是收緊長者綜援的源頭。

曾鈺成表示，政府認為長者綜援「減低年長人士繼續工作的意欲」，有收緊的必要，故此舉隨即在前特首梁振英的施政報告公布。他又指出，此人口政策督導委員會的主席，正是時任政務司司長的林鄭月娥。

曾鈺成認為林鄭指收緊長者綜援政策是「經過多年醞釀，有理有據」時，「她是要為她領導的委員會的報告辯護」。文末他強調，「不過，如果政府是因為相信長者綜援會減低長者工作意欲而要把它收緊，又怎能聲稱不是要強迫長者工作呢？ 」