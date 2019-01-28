【收緊長者綜援】羅致光宣布暫緩扣減200蚊安排　觀察半年再決定

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，引起外界強烈不滿。港府隨後宣布設立「就業支援補助金」向受助人補回差額，惟申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS）；倘不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。 立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，多名議員要求政府直接擱置計劃，勞福局局長羅致光於會上表示，扣減200元的安排會先暫緩，待檢討綜援及觀察未來半年的新安排參與情況，再作決定。

勞工及福利局局長羅致光（歐嘉樂攝）

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，至早前社署提出，60歲至64歲申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），倘不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目。

羅致光：政府未有計劃擱置

勞工及福利局局長羅致光於會上多次強調，新安排只影響到有工作能力的60至64歲綜援申領人，而政府亦有設立的「就業支援補助金」為受助人補回1,060元的差額，鼓勵有工作能力的受助人重返職場；考慮社會意見後，政府將會暫緩扣減200元的新安排，待檢討綜援及觀察未來半年的新安排參與情況，再作決定。

會議上跨黨派議員要求「煞停」提高長者綜援年齡門檻，他重申，政府目前未有計劃擱置。