【收緊長者綜援】張超雄斥政府進退失據　與特首會面繼續力爭擱置

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，勞福局局長羅致光宣布，政府將暫緩受助人不參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），或連續半年未有會見跟進社工3次，扣減綜援金額200元的新安排，遭到外界斥當局「一跪再跪」。
工黨張超雄於會後斥，政府多番措施顯示現時已進退失據，直言政府的舉措反映政策上無法配合新措施，將於稍後時間與特首林鄭月娥會面時，繼續要求政府擱置措施。
會議上共有五項議員動議獲得通過。（歐嘉樂攝）
跨黨派議員要求政府擱置安排
政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，社署早前提出，相關申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），倘不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，勞福局局長羅致光宣布考慮社會意見後，政府將會暫緩扣減200元的新安排。
討論氣氛激烈 鄭松泰：「多x謝佢」 麥美娟：「叻少陣啦」
跨黨派議員於會上聯手要求政府擱置上調門檻安排，斥當局政策朝令夕改，以致社會信息混亂。熱血公民鄭松泰在會議上發言時更不慎「爆粗」，批評政府以扣減200元援助額的做法鼓勵就業，譏諷「多x謝佢」。他又批評，60歲至64歲人士參加「福建計劃」、「廣東計劃」卻不須見社工扣200元，做法是雙重標準。工聯會麥美娟亦於會上邀請羅致光「落區」了解長者情況，又嘲諷其「叻少陣」多聆聽社會聲音。
張超雄指，政府多番措施顯示現時已進退失據。（歐嘉樂攝）
張超雄表明與特首會面時 會繼續力爭擱置
工黨張超雄在會後表示，政府多番措施顯示現時已進退失據，直言政府的舉措正正反映「好多嘢（政策）完全唔配合，無考慮」，他又批評政府在建制派、民主派的一致反對下仍一意孤行，稱將在下午與行政長官林鄭月娥會面時，繼續要求政府擱置措施。
張超雄又補充，今天在會上各黨派都支持他的譴責動議，是過去至今極少出現的情況。稱林鄭應要理解措施令人反感的程度，勿再執迷不悟。
社福界議員邵家臻續指，現時已不只是福利政策問題，已進化成管治、行政立法關係的問題。他認為羅致光會上的回應惹來更大的不滿，「連建制派都用詞嚴苛。」
羅致光在會上提到，現時的意見與過往的意見一致，未見有需要重新考慮政策。邵家臻承認，現時的確已無新論點，但已出現新形勢。他形容現時已不單單是長者關心上述議題，社福界、市民都同樣關心議題，冀政府及局長看得見新的形勢。