【收緊長者綜援】張超雄斥政府進退失據　與特首會面繼續力爭擱置

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，勞福局局長羅致光宣布，政府將暫緩受助人不參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），或連續半年未有會見跟進社工3次，扣減綜援金額200元的新安排，遭到外界斥當局「一跪再跪」。 工黨張超雄於會後斥，政府多番措施顯示現時已進退失據，直言政府的舉措反映政策上無法配合新措施，將於稍後時間與特首林鄭月娥會面時，繼續要求政府擱置措施。

會議上共有五項議員動議獲得通過。（歐嘉樂攝）

跨黨派議員要求政府擱置安排

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，社署早前提出，相關申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），倘不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。立法會福利事務委員會今（28日）召開特別議討論項目，勞福局局長羅致光宣布考慮社會意見後，政府將會暫緩扣減200元的新安排。

討論氣氛激烈 鄭松泰：「多x謝佢」 麥美娟：「叻少陣啦」

跨黨派議員於會上聯手要求政府擱置上調門檻安排，斥當局政策朝令夕改，以致社會信息混亂。熱血公民鄭松泰在會議上發言時更不慎「爆粗」，批評政府以扣減200元援助額的做法鼓勵就業，譏諷「多x謝佢」。他又批評，60歲至64歲人士參加「福建計劃」、「廣東計劃」卻不須見社工扣200元，做法是雙重標準。工聯會麥美娟亦於會上邀請羅致光「落區」了解長者情況，又嘲諷其「叻少陣」多聆聽社會聲音。