王國興倡無人島流放野豬　定期餵食　漁護署反對：豬識游水

市區發展迅速，人類與野豬衝突場面，時常在接壤郊野的地方上演。而情勢亦引起政客關注，繼鄉議局主席兼立法會議員劉業強祭出一招「野豬天敵論」後，工聯會區議員王國興又提出「流放野豬論」，主張將野豬送到無人居住的島嶼，設立「野豬林」，定期餵食，實行「人豬分隔」。

市區發展迅速，人類與野豬衝突場面，時常在接壤郊野的地方上演。而情勢亦引起議員關注，繼鄉議局主席兼立法會議員劉業強祭出一招「野豬天敵論」後，工聯會區議員王國興又提出「流放野豬論」。（資料圖片）

東區區議會食物、環境及衞生委員會開會，討論野豬管理行動。漁護署濕地及動物護理主任陳寶琳表示，大多數野豬滋擾事件源於覓食，而垃圾桶是野豬覓食熱點，署方正與理大合作，涉及防止野豬推倒覓食的垃圾桶。此外，當局又正進行避孕疫苗試驗計劃，並為野豬絕育，亦會將補捉到的野豬捕放回郊野公園。

多區淪陷 質疑遣返郊野公園無效

不過，王國興在會上卻又不同意見，認為放回郊野公園的野豬，最終都會威脅「行山客」安全，甚至重返社區滋擾人類，因此認為遷移不是辦法，必須將野豬安置到無人島，讓其遠離人類。王說：「如果你捉完放上山，放上郊野公園，咪繼續為禍囉。所以我建議搵啲島，無人住嘅，做野豬林，捉啲野豬送去，定期送食物上去，唔好影響市民安全。」

王又指，自己所屬的小西灣區野豬問題自2011年起已十分嚴重，近年政府管理不力之下，更從200多隻暴增三倍多至700多隻，而野豬經常衝入市區，「杏花邨、北角堡壘街、大坑光明台都淪陷。」

不過，出席會議的漁護署官員當場否定王國興的建議，認為無補於事：「野豬唔止活動能力大，仲係游水好叻嘅動物，有幾叻呢？香港好多所謂嘅離島，好多時見到啲野豬游嚟游去。有人話，乜嘢人見得野豬最多？其實係漁民，打緊魚嘅時候就有隻野豬游過。如果佢哋（野豬）唔夠嘢食，就會走，游返去最近嘅陸地。」

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王國興主張將野豬送到無人居住的島嶼，設立「野豬林」，定期餵食。（資料圖片）

關注組批將人的問題由動物「買單」

有野豬關注團體亦不認同王國興的建議。香港野豬關注組負責人黃豪賢批評，王國興的說法無知和不負責任，指現時很多人豬衝突是基於人的問題，包括垃圾筒設計、人類餵飼等，野豬亦被人類傷害，當牠們遇到捕獸器時就會引發保護自己的本能反應。

他又批評王的想法是將人的問題由動物「埋單」，「人係一個聰明嘅萬物之靈，可以利用好多方法去解決呢個問題，而唔係將動物去解決。」

同樣，黃豪賢指野豬熟悉水性，不少離島居民見到牠們游水都不覺出奇：「塔門、東龍島等嘅居民見到野豬游水係平常嘅事，若將佢哋流放荒島，都有機會去返附近嘅民居裡面去生活。」

黃豪賢認為，將野豬流浪荒島美其名是天然解決問題的方法，難聽的是任由他們自生自滅：「如果王國興感到難以同動物係呢個社會相處時，會唔會佢舉家考慮搬去荒島到住，避開動物？」他又指出，政府現時已執行野豬捕捉、避孕及放回的計劃，惟仍然不足，希望政府增撥資源加強實施`。

2016年就有一宗野豬渡海個案，當時漁護署估計，該豬由鯉魚門游泳，在西灣河登岸。（資料圖片）

野豬渡海有先例 議員憂搬遷破壞生態平衡

同為東區區議員的工黨麥德正則引用2016年個案，指當時有野豬循水路在西灣河水警總部登陸；又引述當時署方解釋，野豬游泳能力頗佳，估計該豬是從對岸鯉魚門渡海。麥指，王國興說法奇怪，沒有考慮到野豬習性，又擔憂將野豬按人類需求搬遷到荒島，會破壞野豬原居地及島上的生態平衡。

王國興：豬體力有限 可送遍遠島嶼

對於野豬可能渡海從無人島返回市區的可能性，王國興則表示，豬的體力也有上限，認為署方應研究將豬送到離市區較遠的島嶼，讓野豬無法游回社區。