【豬年2019】35萬元新年遊南極南美　5天東京大阪豪華團要11萬

撰文：李慧妍
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農曆新年將至，除了外出拜年，不少港人會趁假期外遊。香港旅遊業議會今（28日）公布豬年假期外遊團情況，亞洲短線團費僅泰國團費升8% 至 10% ，熱門外遊地仍是星馬及日韓；而長線團費則平均升 5% 至 10%，客量平均增約一成。
對於近年旅行社多推出深度、美食團，但價錢亦不菲。今個農曆新年最豪華的長線團為34天南美團，叫價近35萬元；此外亦有5天東京大阪團，團費近11萬元。
近年興起的北歐極光團，農曆新年期間有旅行社推出最平團費為31,988元。 （視覺中國）
每逢農曆新年，旅行社均會推出特色團。旅議會指，長線團團費平均升 5% 至 10%，較受歡迎目的地包括歐洲、澳洲、地中海等國家，其中歐洲團及澳洲團費與去年相若；地中海線如埃及、土耳其團費則升約8%，旅客量平均增長約一成。
其中勝景遊推出34天南極、南美的最豪旅行團，行程包括商務客位往返，包機往返南極、乘搭全海景套房的南極探索遊輪等，索價34.5萬元。
至於日、韓團向來備受港人追捧，但日本團中較實惠的大阪、和歌山溫泉 5 天團，團費由9,688元至10.8萬元。而韓國團亦豐儉由人，一個於 2 月 2 日出發首爾、江原道、全羅北道 6 天團，團費高達近1.9 萬元；最平的韓國團費則只需4,599元。