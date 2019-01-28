【豬年2019】35萬元新年遊南極南美　5天東京大阪豪華團要11萬

農曆新年將至，除了外出拜年，不少港人會趁假期外遊。香港旅遊業議會今（28日）公布豬年假期外遊團情況，亞洲短線團費僅泰國團費升8% 至 10% ，熱門外遊地仍是星馬及日韓；而長線團費則平均升 5% 至 10%，客量平均增約一成。

對於近年旅行社多推出深度、美食團，但價錢亦不菲。今個農曆新年最豪華的長線團為34天南美團，叫價近35萬元；此外亦有5天東京大阪團，團費近11萬元。