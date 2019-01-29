【豬年2019】皇仁舊生維園開「豬site」曬肌賣肉　脫港男瘦弱形象

不足10日後便到農曆新年，各區年宵市場將於周三（30日）開市。銅鑼灣維園作為全港最大型年宵市場，向來為眾年輕檔主必爭之地，如何可以突圍而出？ 13位皇仁書院的舊生， 今年組成「光豬13壯士」在維園開設「豬site」檔位，「脫去上衣」當「大大隻」的豬肉切割員，提起刀及砧板，在維園內「斬豬肉」，推銷午餐肉欖枕，冀吸引一眾少女們的眼球。 本身為「怕羞仔」、檔主之一的林堃笑言將第一次豁出去：「港男經常被稱比較瘦弱，我哋想突破啲人對港男嘅框架，推崇大隻佬，騷真肌肉。」他們認為，產品重要，但檔口裝飾、打扮「吸睛」更為重要，更期望除了賺錢，亦可「爭取『識朋友』機會」。

三名皇仁書院舊生（左起）駱震峰、姚懷軒及林堃化身「大隻豬肉佬」，將於維園出售豬仔造型欖枕。（梁煥敏攝）

各區年宵市場將於周三（30日）開市，因來年為豬年，維多利亞公園作為的全港最大型年宵市場所在地，預計將出現不少以「豬」為主題的產品，亦成為不少年輕人牛刀小試的戰場。

合資10萬開「豬site」 賣肉

在一眾檔口之中，如何可以突圍而出？現時已入讀不同大學的13位皇仁書院舊生，組成「光豬13壯士」，合資約10萬元於維園開設檔位「豬site」，出售自家設計的午餐肉造型欖枕及不同類型的豬仔及小狗欖枕等產品，價格現為每款約100多元，期望可以微賺。

「豬site」檔主明白要以推銷員外型「取勝」，因此希望展現一身「肌肉」以「吸睛」，本身為「怕羞仔」的他們，把心一橫穿上爆肌上衣、掛上白色圍裙化身型格「豬肉佬」曬肌肉。

負責造型及攤檔設計的檔主之一林堃說，「港男以往被稱比較瘦弱，同埋潮流走文青路線，我哋今次唔扮文青，要突破啲人對男港框架，推崇大隻佬，走大隻佬路線。」

「大隻佬」要「震胸」靠手機成事

要說服顧客自己是「大隻佬」自然要懂得「震胸」，三位檔主雖然穿上「爆肌」上衣，然而似乎略欠說服力，檔主之一的姚懷軒說：「我本身有肌肉，把握最後幾日操下會有效果，最多放部電話入衫『震肌』，加上我哋早已收埋幾個真大隻佬到時登場。」

三人之中只有姚懷軒稱自己本身已練好「一身肌肉」，準備於維園場內展示成為，其產品則為「豬腸粉」欖枕，售錢待定。（梁煥敏攝）

攤檔設計方面，他們亦按照街市豬肉檔為主題，掛上紅色照明燈、豬鈎及砧板等，屆時一眾大隻豬肉佬將提起「豬肉刀」磨刀霍霍向「豬」欖枕。

模仿時裝店A&F的營銷模式

到正式落場，相信不同檔主均會聲嘶力竭的叫喊，林堃說：「到時可以拼過，切磋下！」年宵期間，他們或會有更突出舉動：「我哋會好似A&F當年咁一字排開曬『肌』吸引萬千少女。」

林堃笑言，為吸引顧客，把心一橫穿上爆肌上衣、掛上白色圍裙化身「豬肉佬」曬肌肉。（梁煥敏攝）

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開檔冀賺錢之餘 亦爭取「識朋友」機會

造型惹笑的背後，穿上「大隻佬」上衣的三名檔主，事實上是一本正經的學生，訪問期間不時按著上身顯得尷尬。原來這次是他們首次在沒有學校支持下「開檔」，特別緊張，林堃指，現時皆為單身的他們藉開檔，有另類願望：「賺到錢之餘，自己都希望可以爭取『識朋友』機會呢！」