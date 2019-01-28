何超瓊與霍家組股東聯盟　何東舜銘發信提十姑娘追澳娛20億股息

「賭王」何鴻燊「二房」長女何超瓊，與信德集團及已故商人霍英東的家族基金訂立協議，將維持澳娛對澳博持股50%的股東地位。賭王已故胞妹何婉琪之子何東舜銘，繼早前以其母遺產執行人身份，入稟高等法院向澳娛追討逾10年股息後，再度發功，向結盟三方發律師信，提醒控股股東有關達20億的追款，並要求三方在14天內回覆。

何東舜銘向何超瓊等發律師信提及他為亡母追澳娛股息的事宜。（資料圖片）

信德日前發通告宣布聯盟事宜

信德日前在公告內指出，包括公司在內的5名簽訂協議者，在澳娛的持股比例為53.012%。其中霍氏基金佔26.576%﹑由何超瓊及其弟妹擁有的Lanceford佔10.538%﹑信德佔4.985%﹑由信德及澳娛分別持有60%及40%的Interdragon持有10.796%，何超瓊則持有0.117%。

公告又透露協議內容包括延展賭牌，維持澳娛作為澳博超過50%的總已發行股份擁有人位置等。

何東舜銘發信提甚亡母有股份

根據本報所得消息，何東舜銘今向信德集團、Lanceford及霍氏基金發律師信，提醒他們何婉琪及相關公司在澳娛亦持有達6,236澳娛股份，而澳娛自2006年起並沒支付何婉琪相關股票，總值達20億元，要求作為控股股東的三方糾正澳娛長久以來的錯誤，承認他作為遺產管理人所擁有的股份，及向他支付有關股息及利息，並希望三方在14天內作回覆。