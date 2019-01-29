【政策分析】電動車政策一再轉軚　說好的2020年3成電動車目標呢?

政府去年推出電動私家車「一換一」換車計劃，讓合資格車主如果在銷毀舊私家車後更換電動車，可獲最多25萬首次登記稅寬減。惟計劃反應冷淡，政於昨日（28日）宣布進一步放寬，車主擁有舊私家車的期限由36個月縮短至18個月。 特區政府推動電動車逾十年，但政策陷入邏輯矛盾：想抑制私家車增長，改善路面擠塞和空氣污染，但又拿不出實際辦法，最後竟向電動車開刀。結果政策開倒車，充電位增長亦「龜速」，窒礙電動車發展，燃油私家車卻繼續增長，完全做不到政府當初目標。 同樣值得注意的是，政府在不久前才表示無意修訂一換一計劃資格，但沒過多久就公布即時放寬安排，過程變化得極快，確實叫人摸不著頭腦。

電動車是汽車業未來發展大趨勢。（資料圖片）

電動私家車屬大趨勢 港府曾揚言2020年三成電動車

電動車是私家車發展大趨勢，技術近十多年迅速發展。生產汽車與供電雖同樣有碳排放，但路面氮氧化物和懸浮粒子排放量可明顯減少，若電力來自較潔淨能源的話，整體污染將減少，這是國際間廣泛共識。

不少國家或地區已紛紛訂立政策目標，在指定年期前停售汽油車，改為電動車或是混能車。過程或快或慢，亦可能有技術阻滯，但整體方向不變。除最著名的美國Tesla外，不少老牌大型車廠如日本三菱、美國福特、南韓現代等，都要跟上這潮流。

港府推動電動汽車，可追溯至前特首曾蔭權年代。曾蔭權在2009至2010年度施政報告提出，政府長遠政策目標是令香港成為亞洲區內，最廣泛使用電動車的地區之一；2011年5月，政府修訂《香港規劃標準與準則》，指出長遠目標是在2020年，有30%私家車屬電動車輛或混合動力車輛，新建築物私家車泊車位應有30%可以提供相關充電設施。

政府充電設施增長緩慢，令有興趣用電動車的車主無所適從。（資料圖片）

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電動車過萬輛 叉電設施僅兩千多個

電動車車主首要關注的是，固然是充電難題。單是一個充電問題，多年來已經困擾不少車主。汽油車加一次油只須數分鐘，但電動車標準充電需6、7小時才能充滿，「快叉」也要1、2小時，即使是外國最新技術至少也需要約半小時。

在香港，莫說引入最新技術，連現有的充電設備都不足夠。香港已登記電動私家車總數由2011年4月的69輛，增至去年10月的10,940輛，增幅逾150倍。不過，公共充電器數目只由2011年的872個增至2018年底的2,166個，增幅追不上需求，快速充電器更只佔當中498個，發展可說相當緩慢。

雖然政府辯稱，當局政策方針是電動私家車車主應利用在其居所、辦公地方或其他適當場所設置的充電設施，公共充電設施只屬輔助，私人才是重點。但立法會議員馬逢國曾表示，現時在私人停車場內，電動車充電站發展只在起步階段，政府對此亦沒有針對性的措施，尤其私人屋苑更沒有誘因設置。所以，現實上不會太多人有「日常充電」的機會，還是要靠公共充電器，政府須先行改變政策方向。

財政司司長陳茂波去年在財政預算案上宣佈電動車「一換一」計畫，被質疑成效有限。（資料圖片/林若勤攝）

陳茂波取消首次登記稅豁免 電動車增長停滯

既然使用不便，自然要靠財政誘因鼓勵使用。港府自1994年一直豁免電動私家車首次登記稅，並多次延長相關規定。由於早年電動車選擇不多，政策意義不大，直至近年不少車廠把電動車投入量產，電動車在香港才開始多人使用。

不過港府政策思維中，當局要避免私家車繼續增長，而電動車同樣被視為私家車，所以政府認為全額豁免市民買私家車不妥當。2017年財政預算案中，陳茂波宣布同年4月起，不再全額減免電動私家車首次登記稅，改為設97,500元上限。

由於電動車較傳統汽油車貴得多，缺少財務誘因價格即時翻倍。翻查運輸署數字，2017年4月前，電動私家車登記數目每月一般有三位數增長，到3月由於市民「趕尾班車」，新登記數目有近三千宗。但到新政策實施後，新登記數目即時急插至個位數，4月更加是零。

本港塞車問題嚴重，政府一直想方設法減緩私家車增長，但就選擇向電動車「開刀」。（資料圖片）

車量增長並無減慢 變相鼓勵買汽油車

去年2月底，陳茂波放寬電動車首次登記稅規定，容許舊私家車車主一換一，銷毀舊車並換電動車，可獲25萬元稅項減免。不過舊車車齡須6年以上，申請人亦須連續持有舊私家車3年，在舊車取消登記前的24個月期間內須有最少20個月。規定的原意是避免車主大舉購入舊車圖利，但就被指要求過嚴，無助鼓勵車主換車，故反應冷淡。

根據政府數字，去年3月至12月首次登記電動私家車數目為454宗，當中「一換一」計劃佔321宗，即平均每月只有約32宗，遠遠及不上全額豁免時期。政府今次再放寬持有年期規定，充其量只是糾正過往的政策過辣問題，成效仍屬未知。

更致命的一點是，由於政府拿不出方法抑制私家車增長，所以準車主不買電動車，自然會重新流向傳統汽油車。運輸署數字顯示，不論減稅安排實施前後，每月私家車首次登記數字都穩定維持約三、四千宗，完全沒有下跌過。分別只在於，取消稅務豁免之前，電動私家車登記至少佔所有私家車登記數目半至一成（浮動較大），但2017年4月後，電動車登記只佔總數百分之一至二左右，跌幅明顯。

黃錦星在立法會會議指出，「三成電動車/混能車」並非政府的「目標」。（資料圖片）

疏導私家車需求 豁免電動車稅項屬合理

其實一句到底，政府既然沒有良策減少整體私家車增長，又或者基於經濟市道等考量根本無考慮過抑制私家車增長，就至少應將需求疏導到電動車，紓緩路面空氣問題。電動車在香港仍處發展階段，車價偏高、使用上亦較為不便，需要政府政策特別照顧，才可鼓勵市民購買，豁免稅項屬相當合理。

截至2018年10月，已登記電動私家車總數為10,940輛，只佔香港所有已登記私家車約1.8%，就算連同混能車，按照環境局局長黃錦星的說法，也只是約5%，對比政府當初的「2020年三成電動車/混能車」大計，如今只剩下一年，這數字完全不及格。黃錦星昨日（28日）在立法會會議中，否認「三成」是具體目標，僅是一個「預計情景」，明顯只是掩飾政府推廣電動車的緩慢進度。

當然，在上星期立法會擬備的文件中，政府才表明「並無計劃改變」首次登記稅安排，但財政司司長陳茂波前日在Facebook直播聽取意見時，「鬆口」表示可以放寬。不足一天後，政府就公布即時放寬安排，過程變化得極快。樂觀而言，是政府總算肯回應部分民意，但其實亦側面顯示出，政府對於電動車的政策由此至終都不完整，才會有這種朝令夕改的情況。