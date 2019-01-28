【流感高峰】屯院醫生：經常1、2月最忙時「交人頭」赴內地國情班

冬季流感肆虐期間，公立醫院逼爆情況嚴峻，前線醫護人員壓力爆煲，要求當局增撥資源改善病房環境。杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡認為，最直接應急方法是醫管局「Cut晒啲無謂嘢」，即醫院認證計劃及赴內地參與國情班，直言醫生在最忙碌時被要求去做交流，其實只為「交人頭」，變相增加負擔；他又指，甚至連清潔工亦被問及：「醫院Mission係咩？」

黃任匡認為，最直接應急方法是醫管局「Cut曬啲無謂嘢」，則醫院認證計劃及赴內地參與國情班。（資料圖片）

黃任匡接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，本港醫療服務「有硬件無人手」，例如天水圍醫院、北大嶼山醫院部分服務未對外開放，只是因為人手不足、資源未到位，導致部分病房未能開放，「你人工島都起到，點會無硬件？」

連清潔工亦被問及：醫院Mission係咩

黃認為，醫院認證計劃令前線醫護人員「做好多無謂嘢」，他指，有「掃地阿姐」曾被醫院高層問及「你知唔知我哋醫院Mission係咩？」，這是認證的一部分，直言「你畀佢搞清潔啦」、「超級無謂」。他又指，醫院常在1、2月醫護人員最忙碌的時候捉醫生赴內地參與國情班，其實只為「交人頭」，認為國情班應由管理層去上，「唔好搞前線」。

建議回復「英聯邦醫生」制度

對於引入海外醫生到公立醫院執業，黃任匡指不反對，但必須有質素，又指近年不少內地醫生來港報考香港執業試，但合格率只有1、2成。他說，如要解決燃眉之急，應回復回歸前的「英聯邦醫生」制度，解釋指，絕大部分香港專科醫生手持英國皇家專科醫生的資格，與英聯邦醫生從同一系統出來，屬同門師兄弟，可快速及容易發揮功用。

此外，他認為應暫停每日150個單程證，從人口政策解決問題，重申不是歧視新移民，但政府不能漠視問題的根本，否則並非負責任政府所為。