【警隊年結】大埔九巴翻車　臨臨被虐殺　去年兇殺案倍增至48宗

警務處處長盧偉聰今日（29日）在立法會交代2018年的治安情況。去年香港整體治安持續改善，整體罪案共54,225宗，較前年下跌3.2% ，為1974年以來新低。 不過去年的兇殺案宗數飆升，達48宗，為近年來新高，較2017年增1倍。主要升幅來自今年2月的大埔公路九巴翻車事故，造成19死66人傷，司機被控19項誤殺罪。翻查資料，去年亦有多宗矚目的倫常兇殺案，包括5歲女童陳瑞臨疑被親父繼母虐打致死、港大校委會成員張祺忠疑殺妻、有過度活躍症的6歲男童疑被外婆在酒店勒死、太古城槍擊案等。

警務處處長盧偉聰今日（29日）在立法會交代2018年的治安情況。（立法會直播截圖）

罪案率創近50年新低

以每十萬人口罪案率計，去年為728宗，是自1970年來新低，整體破案率為46.5%，下跌1.7%；暴力罪案方面錄得8884宗，較2017年下跌2.2%，破案率為65.1%，微升0.6%。去年錄得升幅的罪案為︰詐騙、扒竊、勒索、虐兒及兇殺。

去年共有48宗兇殺案。據資料，較2017年的24宗增一倍。盧偉聰表示，兇殺案的主要升幅來自今年2月的大埔公路九巴翻車事故，司機被控多項誤殺罪；其他兇殺案涉及情侶、家人、親戚、鄰居及院舍舍友之間糾紛。

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去年多宗兇殺案中有涉及倫常悲劇，包括5歲女童陳瑞臨疑被親父及繼母虐打致死，42歲韓籍姓金男商人疑因生意失敗以利刀割喉殺死妻兒，一名52歲外婆於灣仔駱克道一間時鐘酒店內，以背囊帶勒斃患有過度活躍的6歲外孫，港大教授張祺忠疑殺妻再用巨型木箱藏屍，26歲保險經紀疑借錢不遂以利刀插頸弒父再棄屍大海，因遺產分配問題釀成太古城槍擊案等。

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