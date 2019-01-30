【豬年2019】三闖年宵推「勵志廢青」　學生夾份開檔望「三連賺」

近年來，年宵市場成了不少學生想要掘「第一桶金」的地方。初試拳腳時，不少人還是抱着「玩玩吓」的心態，大多仍以「唔蝕本」為目標。而港大三年級學生Samuel絕不是玩玩而已，自中六起就開網店，未夠幾年已經吸引近6萬人追蹤；連續第三年闖入維園擺年宵檔，心態上早就不再是「回本就好」那麼普通。 Samuel今年拍住另外三名大學生，四人夾份投下「靚」檔位，一起推文創產品。他們將檔位起名為「Pig Alive. Pick A Life.」，以食字方式點中豬年主題，同時亦迎合當下年輕人在「廢青」與「勵志」兩個標籤間徘徊、難以抉擇的心態，望在2019年年宵市場實現「三連賺」的願望。是的，Samuel過去兩次年宵擺檔都賺到錢過肥年。

「Pig Alive. Pick A Life.」今年在維園繼續擺檔，售賣自家原創文創產品。（袁澍攝）

目標今年賺多一至二成

連續兩年試水維園擺年宵檔，Samuel和朋友一直主打出售本土原創設計的文化創意產品，包括文件夾、手機殼、電腦袋等產品。儘管售賣對象一直是學生，但兩年的收入都達到成本三倍，即三分二都是盈利，「我哋去年營業額有21萬，利潤大約14萬。」

過去兩年，Samuel與朋友合作經營年宵時，將成本控制在5萬元左右，連同檔位競投價合共約7萬元，總營業額達到21萬元，因此過去兩年都錄得淨賺14萬元。

Samuel表示，今年所有產品價格都保持不變，因而希望能夠在銷量上增加二、三成，最終的利潤方面能有一、二成的提升。為了達成目標，今年如何運營「Pig Alive. Pick A Life.」的檔位，幾位大學生都頗費心思。

Samuel擺檔維園的收支表（未列出檔位競投支出）。（HK01製圖）

做網絡預售提前熱場 選檔位遠離政黨及100毛​

從中六起就經營網店，Samuel的Instagram網店現時已經有近6萬人追蹤，可見他在經商上非常精明。在選擇檔位時，他不僅考量要「接近出入口」，更知道要避開政黨及100毛這種人氣極旺的地方，以免旺丁不旺財。

儘管以維園作為主戰場，Samuel發現不少檔位已經提前做預售熱場，有助之後的銷售，於是決定也積極投入預售，「今年我哋都有在網店預售，現在已經賣出30多件產品。」

防撞款開會度新橋 推廢青「文憑通知書」

作為維園年宵常客，Samuel很清楚檔位上一年熱賣的產品，很容易在新一年「撞款」。從12月開始準備，Samuel及團隊經常聚在一起開會「度新橋」，繼續用原創打開市場。

去年一款「香港廢青文憑智障通知書」賣到火熱，於是今年Samuel與朋友再次改版，變成「香港懶系學生文憑獲取通知書」，加上了學生「射波」（藉故逃課）理由等元素，同時在數量上更多生產了500個，他們預計可能仍是最好賣；同時更推出結合豬年及台式飲品主題的「黑糖真豬」文件夾，以迎合今年香港流行的台式飲品「黑糖珍珠奶茶」，封面上更標有一行「排個靚隊先」字樣，「惡搞將生活瑣事的同時，也令到人好有共鳴。」

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臨近畢業手寫金句 博共鳴促銷量

團隊中的Michael及Stanley今年都是第一次參加，他們二人亦臨近畢業，希望踏入社會之前，在年宵市場可以小試牛刀。Stanley感嘆，很快要踏入社會，對學生時代充滿不捨，相信不少人亦是如此。他們於是將流行在學生群體內的「金句」用手寫字的方式，放在手機殼、電腦袋、揮春貼紙、木製御守之上。

「金句」中包括不少只有學生明白的潮語，比如「自由騎士」（Free Rider），Michael解釋在小組作業時，不負責任、無團隊精神的人就被稱為「Free Rider」，而自己在某些課程時就遇到這樣的組員，因而有感而發製作了相應貼紙。他相信這種流行在學生群體的字句，可以吸引到買家。