胡定旭倡引入英聯邦醫生　林鄭：未有共識　唔可以話以後都唔做

醫院管理局前主席胡定旭今早（29日）表示，政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。 行政長官林鄭月娥回應指，業界就此議題仍未有共識，同時存在擔心，「唔可以話以後都唔做，但相信唔係可以即時處理人手問題。」她又說，期望先以「最穩定的做法」處理流感高峰期，相關議題留待日後討論。

胡定旭表示，政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。（資料圖片）

林鄭：先以穩定做法處理流感高峰

林鄭月娥表示，讓海外受訓及執業醫生來港執業是政府長期關注的議題，本屆政府已將「有限度註冊醫生」服務年期由一年增至三年，並獲醫管局告知有進展，申請人數有所增加。她表示，食物及衞生局局長陳肇始、醫管局梁智仁外訪時，亦有積極推廣相關計劃，希望能招聘更多人手。

對於恢復引入英聯邦國家專科醫生的建議，林鄭月娥指業界就此議題仍未有共識，同時存在擔心，「唔可以話以後都唔做，但相信唔係可以即時處理人手問題。如果有溝通上誤會，前線醫生就會擔心係咪會引入好多醫生，影響佢哋。」

林鄭月娥補充，期望先以「最穩定的做法」處理流感高峰期，相關議題留待日後討論。

醫院管理局前主席胡定旭今早（29日）接受商台節目訪問，明言政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」，又認為，目前內地仍未有專科醫生，稱放寬引入境外醫生的做法，不會導致內地醫生湧港執業。