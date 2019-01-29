【流感高峰】樂善堂兩診所年初一至三上午照常營業　紓緩公院壓力

冬季流感肆虐，多間公立醫院求診人數急升，病房「逼爆」情況嚴重。農曆新年假期將至，九龍樂善堂今日(29日)宣布，位於九龍城及旺角的西醫診所在大年初一至三（2月5至7日）上午照常服務，兩天藥收費為120元，長者收費為80元，希望減輕前線醫護人員沉重工作。

位於九龍城的「樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心」及旺角的「樂善堂陳祖澤旺角分科醫療所」，在農曆年初一至三上午照常營業。（九龍樂善堂提供）

樂善堂為應付流感高峰期，今年推出多項措施，包括位於九龍城的「樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心」及旺角的「樂善堂陳祖澤旺角分科醫療所」，在農曆大年初一至三上午9時至下午1時營業。

另外，樂善堂早前獲社會福利署資助「院舍外展醫生到診服務」，西醫醫生亦會於農曆年初四(2月8日)開始，到九龍城及油尖旺私營安老院舍及殘疾人士提供西醫巡院服務，希望能減少病人到公立醫院求診。

兩天藥收費，一般市民為120元，長者為80元。（九龍樂善堂提供）

社區醫療機構可多元化介入

九龍樂善堂主席李聖潑表示，是次流感高峰期，求診人數明顯較其他月份增加近七成，社署資助的「免費院舍外展醫生到診服務」對居住於私營院舍的長者而言，可算是及時雨。

他解釋，根據過往經驗，每年十月份大多數長者的醫療券已用盡，社署是次推出這項先導計劃，有助減少院舍流感爆發，並有效應付私營院舍的長者及殘疾人士的流感情況。

李呼籲，社區醫療機構可以多元化介入，在流感高峰期在預防和治療上為社區和病人提供服務，減輕公共醫療體系壓力。