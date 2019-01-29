【警隊年結】傳珠海將設粵港澳大灣區警察中心　盧偉聰︰第一次聽

警務處處長盧偉聰今日（29日）出席立法會保安事務委員會特別會議。民主黨涂謹申關注，有報道指廣東副省長、公安廳長李春生透露，在珠海淇澳島將設立「粵港澳大灣區警察交流中心」，料於今年10月竣工。涂謹申質疑為何未有向立法會提交文件。盧偉聰回應指，以往與內地緊密合作打擊罪案，大灣區「警務合作」是非常初步概念，而設立交流中心「我都係第一次聽，我無嗰方面資訊。」 翻查資料，在去年的相關會議中，無論澳門、香港的政府新聞稿，對「粵港澳大灣區警察交流中心」隻字未提，三方只是同意，由三地輪流召集舉辦一年一度的「粵港澳大灣區警務協作聯席會議」。

粵港澳大灣區警務協作座談會於去年9月在佛山舉行，盧偉聰、李春生及黃少澤率團出席。（澳門新聞局圖片）

公安廳長李春生︰香港仍需立法會通過

《明報》、《南華早報》報道指，公安廳長李春生在廣東第十三屆人大二次會議開幕時，提到去年已跟港澳開會，商討設立一年一次專門會晤的警務協作機制，廣東省政府已經批准，香港仍需立法會通過。李春生亦透露位於珠海淇澳島的「粵港澳大灣區警察交流中心」將於今年10月竣工，屆時國家主席習近平將到訪澳門出席回歸20周年活動時，該中心會成為是次活動的保安指揮中心。他形容，該中心環境位置是三面環海，可享淇澳島270度海景及建築有特色。

去年會議未提設中心

翻查資料，粵港澳大灣區警務協作座談會於去年9月在佛山舉行，盧偉聰率領香港警方代表團，隨行的包括人事及訓練處處長李建輝、監管處處長郭蔭庶及刑事及保安處處長李志恒等。與廣東省公安廳廳長李春生和澳門保安司司長黃少澤率領的代表團會晤。

不過，無論是香港政府新聞處抑或是澳門新聞局的有關新聞稿，都未有提及會建設「粵港澳大灣區警察交流中心」，只是探討建立大灣區警務協作機制，圍繞跨境犯罪、聯合行動及警務培訓等。

在澳門新聞局的新聞稿提到，李春生當時的倡議，是設一年一度的「粵港澳大灣區警務協作聯席會議」，由三地輪流召集舉辦，由三地警方高層參加，該建議獲澳門保安司司長黃少澤及香港警務處處長盧偉聰「表示贊同」。