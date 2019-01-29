外派員工宜居城市香港排大跌至第41位　山竹襲港空氣差成主因

有機構發布調查，評估全球超過480個國家或地區的生活質素，發現香港生活質素出現大倒退，排名由去年的第29位急跌至第41位。 調查機構指，香港的跌幅是所有亞洲城市中最明顯，當中主要的原因包括去年超強颱風「山竹」為本港帶來嚴重破壞，以及空氣質素變差等等；而政治因素亦為成因之一。

ECA International 亞洲區域關禮廉稱，香港排名下跌，政治環境是成因之一。（李家偉攝）

新加坡續居榜首

人力資源顧問機構 ECA International 發布最新的地區評分調查報告，透過分析氣候、社會政治環境、醫療系統等因素，評估地區的生活質素是否適合亞洲外派員工居住。

調查發現，新加坡仍是最適宜亞洲外派員工居住的城市，是自2005年發表以來，連續第14年排名第一位。ECA International 亞洲區域關禮廉稱，新加坡的空氣質素、交通系統、醫療系統有優勢，而且社會政治環境問題不大，因而成為最合適的居住地點。他又提到，排名預計在可見的將來亦不會下跌。

至於香港則由2013年曾排名第11位，逐漸跌至去年的29位，今年更急跌了12名至第41位。關禮廉認為，主要的原因包括空氣污染嚴重，以及人口密集帶來的健康隱患。他又提到，去年超強颱風「山竹」襲港，導致基建及建築物損毀，同樣嚴重影響排名。此外，政治環境也是成因之一。

港與星距離拉遠 卻與內地城市差距收窄

關禮廉解釋，香港自2014年發生雨傘運動開始，政治環境一直轉變，5年來不少的政治爭議包括禁止政黨運作、不批出工作簽證予外國記者等，也慢慢影響到香港的排名。然而，他強調，影響排名的主因是天災及空氣污染等環境問題，更直言香港的空氣質素甚至與其他發展中地區，如泰國曼谷等相若。

然而即使排名大幅下跌，他指香港仍是大中華地區中最適宜亞洲外派員居住的城市；他又相信在未來10年這個地位亦不會改變。在大中華地區，第二合適居住的為第68位的台北，第三為第104位的澳門，第四為114位的上海。

他特別提到，香港與新加坡的距離正不斷拉遠，而與其他中國內地城市的差距卻不斷收窄。他又指，政治、環境問題等其實都是政府的施政決定而引致，故建議政府多管齊下改善上述因素，才能令香港的排名有所上升。