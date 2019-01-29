港鐵「偷雞」修改港島線信號系統更新遲2年完成　議員批博大霧

港鐵近年正更換多條鐵路條的信號系統，以增加載客量。不過根據港鐵向立法會提交的最新文件，港島線的完成時間，在沒有解釋下，突然推遲兩年至2021方才會完成。有立法會議員批評港鐵沒有於文件交代推遲原因，完成時間只是「靜靜」寫在附錄，明顯是「博大霧」。《香港01》正就此向港鐵查詢。

港鐵被指「博大霧」將港島線信號系統更新延遲2年完成。（資料圖片）

荃灣線延至今年才完成更新

根據港鐵2017年11月向立法會提供的資料，當時列明港島線的信號系統更新完工時間為2019年。不過港鐵近日再向立法會提交文件，交代更新工程的進度，當中指出港島線預計於2021年完成，即推遲了兩年，惟文件並無提及延遲及解釋原因。

另外，荃灣線亦由原本的2018年年底，延至今年才完成信號系統更新。港鐵早前指，荃灣線新信號系統預計今年下半年逐步投入服務。

港鐵近日向立法會提交的文件，顯示港島線的完成時間為2021年。（立法會文件截圖）

港鐵2017年向立法會提交的文件，顯示港島線的完成時間為2019年。（立法會文件截圖）

林卓廷批港鐵「博大霧」。（資料圖片／林若勤攝）

完成年份資料放文件附錄

民主黨立法會議員林卓廷批評，港鐵「靜靜」將延遲安排，放在文件附錄，又沒有解釋原因，明顯是「博大霧」。林續指，之後向港鐵追問下，證實港島線完成時間推遲兩年，並解釋參考荃灣線測試工作後，發現較原先估計時間較長，故有所延誤。

林卓廷表示，鐵路安全是首要考慮，但不能成為延誤更新的擋箭牌，質疑港鐵監管不力，或是計劃與實際運作有偏差，致嚴重延誤。他續稱，現時信號系統不時有故障，班次又不能再加密，港鐵應加快系統更新，並促港鐵交代延誤詳情。