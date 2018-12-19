【港鐵四線故障】源於不知信號系統會自動重置　港鐵認需負責　

港鐵今年10月中發生四線故障事故，造成交通大混亂。港鐵之後就事件成立高級別檢討委員會，調查事故起因，並於今日﹙19日﹚發表調查報告，顯示四條鐵路的信號系統由兩間供應商提供，兩個系統的軟件計數器有不同，一個當數值即將到達上限時，就會自動將數值重置歸零；但另一個則要人手重置。 港鐵車務工程總管李家潤表解釋，由於兩個系統互相同步，當系統自動重置歸零後，會自動同步至另一個數值較高的系統，但由於該數值又達至自動重置的限度，故又會再重置歸零，不斷重覆，最終令該系統內所有區間電腦出現不穩，引置事故。 港鐵車務總監劉天成表示，事故發生前，港鐵並不知系統重置的後果，亦不知該系統會自動重置。他強調，供應商未曾提及相關情況，而操作及維修手冊亦無提到會自動重置，認為事件不涉人為疏忽，但港鐵需為事件負責。

港鐵四條鐵路線線今年10月中齊發生訊號故障，乘客大排長龍。（資料圖片／林若勤攝）

兩間供應商系統不停重置 令區間電腦出現不穩

四條路線都採用SACEM信號系統，並分別由Alstom及Siemens兩間供應商提供，前者供予荃灣線、港島線，及由黃埔站至觀塘站的觀塘線，一共有25部區間電腦；後者則為將軍澳線全線，以及觀塘線的藍田至調景嶺站，共8台區間電腦。根據報告，區間電腦位於各車站的信號設備室，為每個區間發出指令，而兩間供應商的電腦聯繫，位於觀塘站及藍田站。

報告指，每條行車線的區間電腦都互相聯繫，以管理各區間之間的列車；而電腦間的數據傳輸，則透過每台電腦的內置軟件計算器，時刻保持同步。

李家潤表示，Alstom區間電腦的軟件計數器的數值如即將累計到上限，就會自動重置；而Siemens的則需人手重置。他續指，事發當日，Alstom計數器的數值即將達到上限，故自動重置歸零，但由於兩套系統同步，而Siemens的計數器仍在累加，使位於觀塘站、屬於Alstom的區間電腦，不斷將數值同步至數值較高、屬於Siemens的藍田站，然後又觸發重置系統，結果不斷重覆，令區間電腦出現不穩，引致事故。

大批乘客當日迫在車站內等候上車。（資料圖片）

劉天成：港鐵不知道系統重置後後果

劉天成表示，港鐵事先知道Siemens系統使用約20年後，其計數器數值會達上限，然後需手動重置；但過往不知Alstom系統的自動重置安排，供應商未曾提，而操作及維修手冊亦無提到會重置及相關情況。他續稱，事故非常罕見，過往從未發生，港鐵不知道系統重置後的後果，認為事件不涉人為疏忽，但對事故為市民帶來不便感到抱歉，港鐵需負上責任。

至於如何避免相同情況，他表示港鐵已在相關鐵路線聯繫位置安裝手動開關，以便有需要時，可有效分隔或連接鐵路。另外，港鐵亦會定期檢查所有鐵路線的計算器數值正常；並已重置其他線路的系統，以免同類事情發生。

無派接駁巴士 車務營運總管：可能產生混亂​

另外，事故當日港鐵並無派出接駁巴士疏導人流，惹來批評。港鐵車務營運總管鄭群興表示，一列港鐵列車的乘載力等同約20班巴士，如派出接駁巴士，排隊人龍會非常長，可能產生混亂。他又稱，港鐵並未就多條鐵路受影響的情況下，與運輸署規劃巴士路線，如在欠缺規劃下安排，可能加劇擠擁情況，故最後未有調配接駁巴士。根據調查報告，委員會認為此決定並非不合理。

港鐵車務總監劉天成表示，事故發生前，港鐵並不知系統重置的後果，亦不知該系統會自動重置。（資料圖片）

鄭群興表示，港鐵會繼續研究如何安排接駁巴士，假設觀塘線故障，或可安排接駁巴士於彩虹站，接載乘客到九龍塘站，轉乘東鐵線到旺角東等地方。

對於接駁巴士安排，運輸署指，正與港鐵檢討現行應變計劃，包括在發生鐵路事故引致服務延誤時，在受影響的車站提供免費接駁巴士的安排等，有關檢討預期於明年年中完成。