【警隊年結】去年詐騙案逾8000宗　「網戀」吸金力強　涉4.5億元

近年肆虐的電話騙案宗數有下跌趨勢，不過騙徒無處不在，「網騙」比「電騙」更猖獗。警務處處長盧偉聰今日（29日）交代2018年的治安情況，其中去年有8372宗詐騙案，主要升幅來自社交媒體騙案，該類騙案的總損失金額上升2.5倍至5億元，當中90%損失金額涉及網上情緣；投資騙案方面，去年有212宗，上升55%，損失金額達17.7億元，損失金額近一半與倫敦金騙案有關，共有299名受害人，比前年多8倍。

警務處今日（29日）公布去年的罪案情況。（張浩維攝）

警方去年錄得8372宗詐騙案，較2017年多1281宗。比較有顯著升幅的詐騙案類型為︰社交媒體騙案、網上商業騙案、電郵騙案、投資騙案。過去肆虐的電話騙案宗數則下跌，較2017年減少38%至615宗，涉及的損失金額為6000萬元，較2017年減少了1.6億元或73%。

網上情緣騙案損失金額增3倍

最主要是社交媒體騙案方面，去年有2064宗，較2017年增加了1001宗，上升94%；總損失金額上升2.5倍至5億元。當中涉及網上情緣的有596宗，宗數上升1.5倍；損失金額增3倍至約4.5億元，即佔社交媒體騙案總損失金額的90%。

倫敦金受害人數增8倍

投資騙案方面，去年有212宗，上升55%，損失金額達17.7億元，較2017年多近1.6億元，損失金額近一半與倫敦金騙案有關。雖然倫敦金騙案下跌至15宗，但個別案件有較多受害人，共有299名受害人，比前年多8倍。

電郵騙案逾半涉外地機構

網上商業騙案方面，去年有2717宗，上升36%；損失金額上升61%至5600萬元，當中佔最多涉及網上購物。電郵騙案方面，去年的宗數增29%至894宗，騙徒利用與受害人的相似電郵地址，以不同藉口向商業伙伴或公司職員發出匯款指示，該類商務層面的電郵騙案就佔887宗，損失金額達17.1億元，當中逾65%受害機構非本地公司，只是騙徒在外地得手後將匯款到香港。

盧偉聰表示，騙徒透過社交媒體接觸不同生活圈子市民，透過迅速認識他們的親友，令更多人受害，警方會加強執法及攔截騙款，及透過不同社交平台發放防罪訊息。

港鐵扒竊案增28%

除了詐騙案，扒竊、勒索、虐兒及兇殺案亦有升幅。扒竊案去年有740宗，一共有190人被捕，當中在港鐵範圍內發生的扒竊案有136宗，比2017年多30宗，上升28%。盧偉聰表示，隨鐵路系統不斷擴張，已增加鐵路警區的人手。