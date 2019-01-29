【警隊年結】被捕警員涉案類別逐一數　盧偉聰：唔會姑息害群之馬

警務處處長盧偉聰今日（29日）出席立法會保安事務委員會特別會議，交代2018罪案數字，其中共有45名正規警務人員涉案被捕，包括刑事案及非刑事案，較2017年上升29人，升幅達55%。 盧偉聰會後於記者會回應，指其中38名警務人員由警方作出拘捕，當中涉及偷竊、防礙司法公正、傷人、詐騙、虛假文書、非法性罪行、交通事故遊蕩及企圖爆竊等；另外7名被捕警務人員由其他紀律部隊進行拘捕。

涉非法性行為及遊蕩​各一宗

對於警務人員犯案數字上升，盧偉聰表示重視警隊的紀律性，又強調不會容許任何違法行為，絕對不會姑息害群之馬。盧偉聰又解釋，警隊有逾3萬人，45名被捕警員只佔整個警隊的0.15%，仍有99.8%的正規警務人員為香港市民服務。

就38名正規警務人員涉案被捕，當中9人涉店舖/雜項偷竊、9人涉防礙/意圖/串謀司法公正、7人涉危險駕駛/醉酒駕駛/無交罰款/違反法庭命令、3人涉詐騙、2人涉嚴重毆打、2人涉企圖爆竊、2人涉非禮、1人涉偽造文件、1人涉非法性行為、1人涉遊蕩被捕，以及1人涉普通襲擊被捕。

7名警員涉交通事故被捕

為改善警務人員犯案問題，盧偉聰指警隊已成立「誠信管理特別工作小組」，以檢視內部誠信管理措施，小組亦已制定《不恰當行為介入指引》。

警務處副處長（管理）趙慧賢補充，指引目的為適時介入，並對行為有偏差的警員作出提醒。她舉例去年共有7名警員涉交通事故被捕，建議日後在同僚間，若知道有警員或會大意駕駛，或有可能造成危險，便可對其作出提醒，避免犯下刑事罪行。

就朱經緯案，盧偉聰指不評論個別個案，日後會按照程序發放退休金。他續指，希望市民能明白，案發是香港處於非常艱難的時期，正值79日的違法佔中，警隊亦面臨大挑戰。他表示對判決感到難過，案件審訊期間亦已充分展現討論，盧偉聰尊重法庭判決，會繼續與市民保持緊密溝通。

男警司「安全屋」幽會 盧偉聰稱會全面調查

被問及有警務處保安部男警司被指用「安全屋」作幽會場地，盧偉聰表示不評論個別報道，又指指控非常嚴重，將會就事件作全面調查。惟他表示事件並不涉及洩漏敏感資料，詳情不便透露，強調警隊重視員工措守。