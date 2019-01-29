港大校委會通過經濟學者王于漸　4月起「翻叮」暫代首席副校長

香港大學暫任首席副校長譚廣亨任職三年半後早前突然請辭。港大校委會在今日（29日）傍晚舉行的會議上，通過委任經濟學講座教授王于漸暫任首席副校長一職，4月1日生效，直至新任首席副校長履新為止。他在繼2004年至2010年期間出任首席副校長後，再度出任該職。

譚廣亨擔任暫任首席副校長三年半後終退任。（資料圖片）

譚廣亨留任科學系 從事教研工作

港大校長張翔去年7月上任，近月接連發生管理層人事變動，繼副校長（環球事務）高為元去年底平安夜請辭近月，最近譚廣亨也辭任暫任首席副校長（Interim Provost and Deputy Vice-Chancellor ）一職。

港大表示，譚廣亨退任後，將繼續在外科學系從事教學、研究和臨床醫療工作，並繼續出任李達三博士研究中心總監，領導研究中心的發展。譚廣亨表示，很榮幸有機會暫任首席副校長，與衆多深具才華、對工作充滿熱誠的同事一起工作。

港大四年前發生法學院教授陳文敏被否決出任副校長（學術及人事資源）風波，港大決定「等埋首副」才處理職位，結果嚇走四名入圍的人選。時任副校長（研究）譚廣亨於2015年7月，獲校委會通過在過渡期暫任首席副校長，直至新首副到職為止。

招聘首副現暫停 港大稱會盡快再開展

而自張翔上任後，校方招聘首副的廣告已消失。港大當時指，招聘首副的程序已暫停，「適時」再啟動。發言人稱，大學會盡快開展全球招聘，物色合適的首席副校長人選。

香港大學公布校委會通過委任經濟學講座教授王于漸暫任首席副校長一職。（資料圖片）

王于漸：很高興第二次擔任首副

港大校委會在今天會議上決定由王于漸接替離任的譚廣亨，由4月1日起出任暫任首席副校長，是王第二次擔任首副，但這次是暫任，與前一次不同。王于漸表示，很高興再次擔當首席副校長職務，他感謝校委會和校長給予這個機會，「我會竭盡所能，繼續譚教授在大學管理方面所承擔的重要工作。｣

校長張翔感謝譚廣亨多年來竭盡心力，致力不懈提升大學的學術地位和國際聲譽。他同時也感謝王于漸在大學招聘首副期間，願意承擔暫任職務。

根據資料，王于漸在上海出生，並在香港長大及接受教育，期後赴美留學，在芝加哥大學經濟系畢業，並再取得碩士及博士學位。

曾被揭是「港大外快王」

王于漸於1992年加入港大，曾任港大經濟及工商管理學院創院院長，亦在2004年至2010年期間出任首席副校長。2009年王擔任首席副校長期間，曾被傳媒揭出他是「港大外快王」，外間工作薪酬冠絕港大非臨床教員。

報道續指，他曾於2005年出任港大從事校外工作委員會主席，議決由各學院自訂兼職工作分賬制度，身兼經濟及工商管理學院署理院長的王于漸，最後把非教學兼職工作酬勞，修訂為毋須向校方上繳，變相令自己可受惠賺取更多董事袍金。

王立場較為親建制，現為首特首董建華的「團結香港基金」顧問，早前曾與37名學者發展聯署聲明，支持特首林鄭月娥的「明日大嶼」願景。（資料圖片）

曾參與聯署「反佔中」及「明日大嶼」填海

王立場較為親建制，現為首特首董建華的「團結香港基金」顧問，早前曾與37名學者發展聯署聲明，支持特首林鄭月娥的「明日大嶼」填海計劃。

在2014年政改諮詢期間，他與12名來自高等院校的經濟及社會科學學者發表「提委會民主漸進方案」，建議者同樣不乏親建制人士，包括港區全國人大代表劉佩瓊、中大地理學榮休講座教授楊汝萬等。

王于漸曾參與聯署「反佔中」，曾接受傳媒訪問時稱，認為行動不符合法律，「要社會上好多人陪佢哋付出代價，唔係一個有商有量嘅方法。」

被問梁振英干預港大副校長遴選：哪有政府不干預校政

王於2015年出席網台節目時曾指，「港獨」主張只是青年發洩憤怒情緒，相信只有少數人支持。他又批評部分香港年輕人視野狹窄，忽略中國發展對香港的巨大影響，政府亦須急切解決有關問題。

至於被問到時任特首梁振英被指「干預」港大副校長遴選工作，他當時表示，英國、美國以至香港回歸前，政府干預校政比比皆是，「關鍵在於大學企唔企得硬，制度是否健全，哪有一個地方的政府不干預校政？」他又指，本地大學保障學術自由，比全世界的大學來得好，認為外界不應對港大的制度欠缺信心。