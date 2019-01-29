【豬年2019】維園乾貨區滿地「豬跡」　港大生扮Pork Guy

維園年宵攤位一向吸引到不少中學生、大學生首次創業，初嚐「做老闆」滋味。豬年將至，不少攤檔均以「豬」、「豚」產品吸客，除了自家設計產品之外，大多是內地現貨，檔主一貫希望以人海戰術取勝。其中，伊利沙伯中學中四及中五同學，推出自家製文具產品，更以場內較少有的較低價戰略部署，更計劃向小朋友入手，推銷外型較可愛的產品，令同行的家長「束手無策」地購買。 另外，港大宿生代表則希望以多買多優惠方式推銷產品，期望跟以往一樣賺錢過肥年。

伊利沙伯中學學生會會長Jasper （左三）表示，希望男同學已可愛造型吸引客人。(梁煥敏攝)

伊中學生要靠平 計劃向小朋友埋手

豬年將至，各區的年宵市場將於明日（30日）開鑼。維園年宵攤位的各個檔主連日來積極佈置攤位，今日（29日）現場所見，不少檔名均為「豬」命名，非常應節。伊利沙伯中學的一班中四及中五學生，檔名取自校名加上豬年併成諧音「伊世痴豬你」，將會出售自家設計的文件夾、布袋，以及豬仔造型頭飾產品，售價介乎為10元至60多元，是場內定價較便宜的一檔。

其負責人兼學生會會長Jasper表示，年宵攤檔的資金來自學生會多年來滾存，過往年宵檔一直未曾蝕本，希望今年能夠承襲這個優良傳統。「我哋都係首次低價促銷，將啲價錢減低啲，希望可以喺小朋友入手，吸引佢哋啲家長來購買。」他指經計算後，相信只要出售四至五成產品，便能夠回本。

Jasper説，今年將會繼續以人海戰術，以每組50至70名同學到現場大呼口號等方式「拉客」，又以男同學為例，希望以可愛造型吸引老中青客人，「我哋已經度好唔同嘅口號，希望可以吸引佢哋過嚟。」

港大一年級生Anson左一表示，今年的推銷策略在於攤檔的設計。（梁煥敏攝）

港大宿生扮「Pork Guy」 預告不定時掟公仔

港大李兆基堂的一年級宿生也在維園開了一檔，取名不避忌，名為「Pork Guy」，出售多款豬仔及狗仔套裝公仔產品，希望可以吸引情侶或一家大小「一人一隻」購買。全部為內地入貨，但造型可愛，另外亦推出四款自家設計的小型布袋，希望不同個性人士選購。

檔主之一的Anson表示，今年的推銷策略在於攤檔的設計，將以豬肉檔為題，同學們亦會戴上圍裙扮演「豬肉切割員」，此外，將會不定時於檔內向途經人士拋公仔吸引人流。

香港大學專業進修學院的一班同學則以自家設計的豬仔造型產品成功贏得學校比賽的10萬元貸款「開檔」。（梁煥敏攝）

香港大學專業進修學院的一班學生則以自家設計的豬仔造型產品成功贏得學校比賽的10萬元貸款贊助金「開檔」，期望可以回本歸還之外，亦可賺到少許利潤。負責人李同學表示，當中會推介以年桔造型的豬仔公仔及黑糖珍珠奶茶攬枕，造型可愛，早前吸引一眾老師購買，令他們對促銷貨品增加信心。