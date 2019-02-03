【豬年2019】魔術師變走飲管變不走污染　冀藉花車巡遊籲關注環保

「汽水放喺左手，我哋數，1、2、3。咦個蓋仲喺度，但點解唔見咗支飲管嘅？原來係哩度，再嚟數，3，汽水蓋就消失咗......」魔術師梁家榗（Carson）一邊說，一邊輕輕揮舞飲管，緊握手內的汽水蓋便瞬間不見，惹得近距離、目不轉睛的觀眾陣陣驚訝聲。 有別於過往看得最多以硬幣、筆作道具的魔術表演，梁家榗直言近年大眾提供環保意識，希望透過紙飲管及汽水蓋的「走飲管」魔術，帶出保護環境的意識，「你以為魔術師將飲管變走咗，係哩個空間消失咗，但其實佢可能去咗污染其他地方。」而大年初一（2月5日）的花車巡遊，他亦會走上街頭藉魔術，宣揚環保：「其實魔術必須賦予它意義，才有意思。」

第4度參與花車巡遊街頭表演的魔術師梁家榗，將表演揮春「變」八福圖、紙飲管、撲克牌等近距離魔術。（譚威權攝）

由唱作歌手轉型為魔術師的梁家榗，12年前經過一間魔術舖，被內裏各種神秘道具深深吸引，自此踏上奇幻之路，約2014年起成為全職魔術師。今年的「新春國際匯演之夜」，是他第4度參與現場演出，將加入新年、環保元素，表演揮春「變」八福圖；利用紙飲管、撲克牌等作近距離魔術，「街頭表演最有趣，係會遇到唔同語言嘅人，你要去估佢係咩人，又有啲好熱情，有啲好怕醜，就要諗辦法互動溝通。」

以為變走飲管？實質污染其他地方

近年各餐廳推行「無飲管運動」，他便想透過魔術帶出環保意思，「你以為魔術師將飲管變走咗，佢就真係喺哩個空間消失咗，但佢只係去咗另一個地方，就似係污染緊其他地方 。」

梁家榗直言近年大眾提供環保意識，希望透過紙飲管及汽水蓋的「走飲管」魔術，帶出保護環境的意識。（李慧妍攝）

如今梁家榗對表演得心應手，但回望初出茅廬時，一切仍歷歷在目，「早期去表演係好緊張，最驚面對小朋友，佢哋好直接會話：『我睇穿你啦』、『我以前睇過』，後來鍛煉得多，我就識講笑話應對。」

練習魔術要將失手計算在內

變魔術最怕失手，而梁家榗會不斷學習新魔術，每日至少1小時練習之餘，更要事前想好後備方案，「觀眾未必會跟住你預設的方向行，所以要想好其它方向，將失手計算在在內。」有次街頭表演，一個南亞裔男童不斷質疑他的表演，但他繼續絲絲入扣地變魔術，「最後佢好驚訝大嗌：『oh my god！』，嗰下令到我好開心。」

梁家榗說，每年的聖誕、農曆新年期間，不少公司會邀請魔術師在排隊、春茗等活動表演，並會送上應節小禮物給觀眾。（李慧妍攝）

有公司老闆冀「扮被整蠱」換來與員工同樂

每逢聖誕、農曆新年期間，不少派對、春茗會邀請魔術師表演。梁家榗表示，過往有保險業、金融公司的老闆事前提出參與演出，如扮被整蠱，放下身段以「娛樂」員工；亦有公司會要求以變魔術方式，揭盅業績或來年生意目標。

他認為，每個魔術師都應有自己的風格，而自己便喜歡用身邊事物作題材，「雙手變出嘅嘢，可以愉悅到別人，就毋須靠生物再娛樂觀眾。其實魔術必須賦予它意義，才有意思。」

今年的花車巡遊街頭表演，魔術師梁家榗將融入新年、環保元素，表演揮春「變」八福圖、紙飲管、撲克牌等近距離魔術。（李慧妍攝）