【流感高峰】病房助理直斥醫管局明知人手不足：「義氣都會病」

繼去年1月撥5億予醫管局後，特首林鄭月娥昨日（29日）宣布，再撥5億元給醫管局作儲備，今早10時再有醫護人員請願，醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲在商業電台表示，2名病房助理要照顧25名病人，未有空暇處理病人要求，「拎水、拎床、幫手去洗手間根本都做唔到」，但又擔心被投訴，加上面對「離地」病房經理不體諒，質疑助理參與特別酬金計劃但實際工作不多，建議醫管局應有機制制定人手及病床上限。 在公立醫院工作逾20年的林醫生，半年前轉至私人執業，他坦言對公營醫療制度感灰心及失望，認為醫生回公立醫院兼職工作只為「捱義氣」，工作環境及薪酬均沒有吸引力。

前線支援職系員工今早10時遊行，促醫管局增設定機制，確立人手安排。（資料圖片／梁鵬威攝）

前線支援職系員工今遊行

吳偉玲在商台《在晴朗的一天出發》中指，前線支援職系員工將會在今早10時遊行，支援職系員工包括病房助理、運送病人的人員及抽血員等等。當中以病房助理為例，2名病房助理照顧25名病人，要照顧病人，幫他們替換尿布，陪同上洗手間等等。她又指如果有急救情況，病房內情況會更為擠逼，而實際上醫管局以特別酬金計劃聘用的兼職員工幫助不大，因為他們未必有相關經驗，現有員工更要花時間教他們。她強調醫管局要有機制制定人手，連水都拎唔到俾病人。

食物及衞生局局長陳肇始的「捱義氣」論，引致醫護人員紛紛表態。吳偉玲指，同事「拍硬擋」一日做12小時，但長久以來容易捱病，很多人不願意「賣鐘」，她更強調即使「義氣都會病」。她又指，部份病房經理「離地」不知道前線員工的苦況，質疑她們「賣鐘」期間有甚麼工作。

有醫生對公營醫療發展感灰心 半年前轉職私人

而在公立醫院工作20年的林醫生半年前轉到私人執業，他直言對公營醫療發展感到灰心及失望，對於特別酬金計劃是否能吸引他們回流幫忙，他表示，「返去幫手真係好似局長咁講捱義氣，如果我一路返去幫手，我不如唔好走。」他又指，特別酬級計劃中二級專科醫生的薪金約700多元一小時，但私家診所專科醫生一個病人的診費為600至1000元不等，在公立醫院工作，一小時要為逾10名病人診症，強調兩者在工作量及時數的相距甚大。

他建議醫管局，考慮把非緊急服務外判，從而空出醫護人員及行政人員人手應對流感高峰。

醫護人員連日向有關當局申訴人手及資源不足。（資料圖片）

李國麟建議醫管局增聘「半職」護士



立法會議員李國麟接受電台訪問指，醫管局主要把去年5億撥款用作優化特別酬金計劃，就主持提到護士參與計劃而增加的工作時數約39萬小時，李國麟直言，只有「坐房」的人喜歡看時數，但護士在病房的工作根本沒有改善。

他又指，護士會否回來工作視乎待遇及環境，而待遇是其次，他稱工作環境不理想，令不少兼職人士不願到公立醫院工作，他建議醫管局可增聘半職護士，她們大多是因為小朋友長大後，重回公院工作，但又不願全職工作，便可以每周工作22小時。

醫管局公布昨日（29日）的急症室求診人次為5832人，較前日下跌420人次，而經急症室入內科病房人次為1080人次。整體整科病床佔用率為108%，當中聯合醫院達122%。截至昨日，本港錄得17宗兒童嚴重流感個案，整體兒科住院病床佔用率為82%，而伊利沙伯醫院的佔用率高達97%。

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