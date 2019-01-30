【豬年2019】年宵場內出現疑假卡比獸　檔主：檔檔都係咁

各區年宵今日(30日)開鑼，海關派員到多個年宵市場向檔主派發傳單，呼籲他們切勿售賣侵權物品。版權及商標一般調查組指揮官譚佩英表示，今年同樣會派出30至40名人員，每日於各區巡查，並會特別留意部份公仔等玩具產品。 然而，記者於維園年宵市場內發現，較早前於內地人民法院裁定侵權敗訴的「樂拼」積木玩具於維園場內有售，有職員表示「樂併」玩具於本港分店內繼續有售，期間並無問題，所以並無擔心。亦有年青店主於場內出售懷疑侵權的寵物小精靈公仔，並説：「場入面好多人都係咁㗎啦，我哋又唔會擔心喎。」

海關派員到多個年宵市場向檔主派發傳單，呼籲他們切勿售賣侵權物品。（林若勤攝）

各區年宵今日(30日)開鑼，海關早上派員到多個年宵市場向檔主派發傳單，呼籲他們切勿售賣侵權物品。版權及商標一般調查組指揮官譚佩英表示，將會加強巡查各區市場及店舖，嚴厲打撃銷售侵權物品，保障消費者權益。譚説，早於去年11月，向投得年宵市場攤檔的檔主發信，提醒他們入貨時，要小心查證貨品的真偽及來源，如有懷疑，應先向有關代理商或商標及版權持有人代表查詢。

譚又指，去年海關經過一輪巡查後，並無作出任何檢控，今年同樣會派出30至40名人員，每日於各區巡查，並會特別留意部份公仔等玩具產品。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《版權條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關派員到多個年宵市場向檔主派發傳單，呼籲他們切勿售賣侵權物品。（林若勤攝）

內地判侵權敗訴的「樂拼」積木玩具 維園年宵有售

然而，維園年宵市場內發現，較早前於內地人民法院裁定侵權敗訴的「樂拼」積木玩具於維園場內有售，《香港01》記者以顧客身查詢，有職員表示「樂併」積木非常罕有、搶手，貨源很少，問到會否擔心其侵權問題，職員稱有關玩具於本港分店內繼續有售，期間並無問題，所以並無擔心。

有檔主懷疑出售侵權寵物小精靈公仔

另外，亦有年青店主於場內出售懷疑侵權的寵物小精靈公仔，其中陳同學説，「場入面檔檔都係咁㗎啦，我哋又唔會擔心喎。」

另外，亦有出售卡通鎖匙扣公仔的檔主劉先生表示，早前已入手部分「較低價」的迪士尼卡通人物公仔，但今早被海關人員勸籲下架，又指現時檔攤內的貨品絕大部份為「正貨」，餘下少量的為動物造型公仔鎖匙扣，劉坦言，自己能夠分得到正貨及假貨，之後會更加小心，相信會損失數百元貨品。