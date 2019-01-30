【將藍隧道】將軍澳–藍田隧道全自動收費　政府明年免費派感應器

交通諮詢委員會（交諮會）今（三十日）舉行會議，聽取政府簡報就《香港專營巴士服務獨立檢討委員會報告》提出的建議的跟進工作，以及於將軍澳—藍田隧道（將藍隧道）和其他政府收費隧道及道路，推行不停車繳費系統的計劃。 交諮會主席張仁良指，不停車繳費系統計劃能讓車輛繳費更有效率，希望未來可擴展至其他隧道，亦相信能紓緩道路擠塞情況。而政府亦會在2020年第三季，向每一架登記車輛免費派發車內感應器。

交諮會主席張仁良（左）指，不停車繳費系統計劃能讓車輛繳費更有效率。(黃詠榆攝）

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交諮會主席張仁良指，政府預計在2021年年底通車的將藍隧道實施不停車繳費系統，相信能讓車輛繳費更有效率，避免了車輛於收費亭停車以人手繳費，能令交通更暢順。同時，其認為收費廣場的收費亭亦可移除，或可騰出空間供改善現時巴士站之用。他認為，若服務能擴展至其他隧道，可紓緩道路擠塞情況。

2020年第三季免費派感應器 未來或收費

張又指，車內感應器有助蒐集實時交通數據作交通管理及大數據分析用途，以及發揮其他功效，如支援以遙距方式繳付泊車費。他指，政府會在2020年第三季免費向每一架登記車輛派發首張車內感應器，用以行駛隧道等，將來則可能需要收費。

另外，張提到獨立檢討委員會簡介提出了16個範疇下的45項建議，而政府亦已採納了部分建議。他指，研究主要方向希望專營巴士，將安全系統提高，以保障乘客、道路使用者安全，交諮會對此表示歡迎。