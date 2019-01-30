精神困擾失婚婦　認刀插傷大15年「小三」肝　官表同情但判囚2年

41歲婦人發現丈夫和比她大14年的已婚女下屬發展婚外情，並共賦同居。婦人去年遇見情婦，並以生果刀插傷對方。婦人早前承認一項有意圖傷人罪。法官今（30日）在區域法院判刑時，事件因婦人的丈夫不忠而長期有精神問題，法官對於感到同情，但考慮情婦的傷勢頗嚴重，遂判婦人入獄2年。

女被告明永芳承生果刀插丈夫女下屬，被判入獄兩年。（資料圖片）

官指生果刀屬致命武器

法官指，被告明永芳因婚姻問題，多年間精神受困擾。法官接納被告案發前和丈夫在電話中爭吵，加上受到事主的挑釁，令被告精神失控。

對於辯方指，被告曾受丈夫威嚇會傷害她和女兒，才於案發時帶備生果刀自衛。法官指不能否定此說法，但認為被告的行為不智，並指出生果刀是致命武器。

被告插上一刀未罷休繼續插

法官指被告在第一次插傷事主後仍未罷休，堅持繼續襲擊，是加刑因素。而事主的傷勢亦頗嚴重，猶幸她已康復。

案情指，被告的丈夫於2016年搬離原本的住所，搬至旺角奶路臣街遠東發展大廈一單位。於去年1月15日，現年55歲事主黃小珍進入涉案大廈的升降機，被告突衝向她，指責對方再找其丈夫。被告繼而用刀插事主的腰兩次，之後兩人在升降機外拉扯，期間被告曾說：「我預咗死架啦。」

事主肝臟有裂傷

警方到場後，被告才放開事主。事主被送院後，發現她的手指被割傷，而其肝臟則有裂傷。

辯方早前求情指，被告發現丈夫與事主之間短訊有曖昧，夫婦因婚姻問題常有爭拗。而被告又發現搬離的丈夫，和事主同居。

被告指事主曾要她跪低

辯方又指，被告曾要求事主離開其丈夫，對方反為挑釁被告。而被告案發時要求事主離開其丈夫，事主卻要被告跪低。

人案件編號：DCCC304/2018