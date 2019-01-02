「她在婚禮演唱卻奪我丈夫」　台人妻淚訴歌手搶老公　小三被停工

不少人會邀請歌手在婚禮上表演，但有人卻一請出事。台灣有人妻網上控訴，指與丈夫愛情長跑8年後結婚，邀請婚禮歌手助興，沒料對方竟與丈夫因而搭上更共賦同居；孩子僅4個月大時渣男丈夫提離婚，小三則在網上出言諷刺，令她下定決心在2018年底正式離婚。網民怒轟這對無恥男女，有人發起人肉搜尋將女方起底，小三所屬樂團今回應時指，已令該女暫時停工。

有人妻網上控訴婚禮上邀請歌手助興，沒想到卻因而斷送婚姻，最終被婚禮歌手搶走丈夫。（GettyImages/視覺中國）

一名台灣人妻日前在網上寫文淚訴其不堪的婚姻，直指被婚禮歌手搶走丈夫致離婚。（網上截圖）

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「我不明白她是個婚禮主持人唱着祝福的歌卻破壞別人的家庭！」台灣一名人妻日前在網上訴說其不幸婚姻，她指與丈夫拍拖8年後被其真心打動結婚，婚禮上邀請樂團演唱，惟「沒想到竟是我們婚姻破滅的開始」。

人妻指該名婚禮歌手與兩夫婦都有共同朋友，故婚後仍不時聚會，沒想到對方竟暗中與丈夫搭上，至2017年中她懷孕，家中需要整理搬回奶奶家暫住，丈夫卻愈來愈晚回家，她後來察覺丈夫與小三互動太頻密不妥，曾出言提醒，沒想到後來親眼看到丈夫與小三LINE的親密對話，「我當下整個心都冷了」，無奈下請求小三別介入，對方原承諾會離去，惟最終食言。

涉事的婚禮歌手是樂團的主力成員，因應事件暫時被停止工作。（樂團fb圖片）

人妻指變心了的丈夫，其後仍經常半夜才回家，甚至找不到人，又阻止她搬回新屋，甚至不顧兒子僅4個月大仍冷血地開口提出離婚，自稱患憂鬱症搬出去的他，其實是和小三同居，對於兒子，丈夫亦十分冷漠只願付數千元新台幣；她其後更在外目睹丈夫與小三用餐並公然親吻，在電腦中亦發現兩人的親吻自拍照。

最令人妻生氣的是，明明搶人丈夫的小三，竟在facebook發帖罵她「歹戲拖棚、可憐之人必有可恨之處」、「一直欺騙自己的人，你，真的很可憐」，令人妻怒問「她當小三破壞別人婚姻，到底是有什麼立場資格罵我？？」她又批評孩子生日兩人去泰國旅遊，後來因要為兒子申請育兒津貼其母打給丈夫問資料，小三竟在旁態度惡劣稱不為「別人」提供個人資料。

人妻指在最困難時期，幸好有娘家支持幫忙照顧小孩，而她看清丈夫的真面目後，堅強地靠自己爬起來，並申請離婚及告二人婚內出軌，終於在2018年底，「在律師的幫助下，拿到了孩子的監護權，也替小孩爭取到他應有的權利，年尾時結束了這段可笑不堪的婚姻。」

樂團今日指會因應事件將涉事歌手暫時停工。（fb網頁截圖）

網民看到這個不堪的故事後，除為人妻加油外，亦大罵出軌男與搶人丈夫的歌手，有人按人妻提及的暗示，成功將該名小三起底，並湧到其所屬樂團的專頁以及在其過去表演片段中瘋狂留言炮轟，有關專頁在網民瘋狂追擊下，今日發帖回應事件，自稱園長的人士直指「跟大家一樣想知道真相，也無法容忍破壞家庭的人存在」、「在真相大白前，會停止J小姐的所有演出」。

（爆料公社）