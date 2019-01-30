【流感高峰】16歲少女染甲型流感　併發嚴重肺炎危殆　曾接種疫苗

衞生防護中心今日（30日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，及葵青一間院舍爆發的上呼吸道感染的個案。 當中個案涉及一名16歲少女，自周一（28日）起出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，翌日到博愛醫院急症室求醫，現在瑪麗醫院深切治療部接受進一步治療。少女被診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況危殆。 至於爆發上呼吸道感染個案的院舍為嗇色園主辦可安護理安老院，涉及11名女院友及10名女職員。自本月7日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中1人死亡。

流感過峰仍未到達頂峰，家長應加強子女防疫工作。(資料圖片)

個案涉及一名16歲少女，過往健康良好。她自本月28日起出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。她於29日到博愛醫院急症室求醫，於今日先轉往屯門醫院兒科深切治療部，其後再轉往瑪麗醫院深切治療部接受進一步治療。

她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，少女現時情況危殆。根據初步調查，病人已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，而病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。此為本月的第18宗兒童染流感嚴重個案。

嗇色園主辦可安護理安老院爆發上呼吸道感染。（社署網站圖片）

另外，在葵青的嗇色園主辦可安護理安老院，個案涉及11名女院友，年齡介乎72至106歲，及10名女職員。她們自本月7日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等上呼吸道感染病徵，當中1人死亡 、2人需入院，及1人經治療後已出院。現時所有病人情況穩定，而2名病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對鼻病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該安老院，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該院正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人稱，雖然衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比在過去一周輕微下跌，但預期本地季節性流感活躍程度可能在未來一段時間繼續維持在高水平，社會各界必須繼續提高警覺預防流感。鑑於幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。

衞生防護中心呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。（資料圖片）

科學委員會確認冬季節性流感疫苗有效

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會今日開會，檢視2018/19年度冬季流感季節的最新情況及今季季節性流感疫苗的效用。委員會確認，今季季節性流感疫苗無論在門診或住院層面預防季節性流感均非常有效，不過大部份嚴重流感個案未有在本季接種季節性流感疫苗，建議兒童、長者及長期病患者，應盡快接種疫苗以加強個人保護。