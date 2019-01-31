【流感高峰】聯合醫院內科、兒科病房佔用率「雙冠軍」 　

社會新聞
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醫院管理局公布昨日（30日）公立醫院服務使用數據，全日有5,399人次到急症室求診，較前一天減少433人次，而整體內科病床佔用率為105%，整體兒科佔用率為77%，二者均較前日下降，不過，聯合醫院的兒科病床佔用率高達106%，其內科佔用率就高達120%，同樣排名公立醫院榜首。

聯合醫院的兒科病床佔用率高達106%，其內科佔用率就高達120%，同樣排名公立醫院榜首。　（資料圖片）

昨天全日有5,399人次到急症室求診，較前一天的5,832人次減少433人次，昨天有953人次經急症室轉入內科病房，亦較前天的1,080人次下跌。

而整體內科病房午夜時佔用率平均為105%，當中聯合醫院以120%排名榜首，其次是明愛醫院的114%，第三是屯門醫院的112%。而整體兒科病房午夜時佔用率為77%，聯合醫院以106%再「奪冠」，其他11間醫院的佔用率都不過100%，排名第二是東區醫院，佔用率為88%。

醫管局同時公布「高峰簡報」，指在1月22日至1月28日期間，急症室總求診人次平均為5834，該周最高求診人次為6252，而醫管局在該周加開1408張病床應付需求，包括503張短期及905張臨時病床。

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