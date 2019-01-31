申訴署去年接獲近五千宗投訴　三成投訴涉政府部門出錯或決定錯誤

申訴專員劉燕卿今日（31日）發表申訴專員公署2018年度工作報告，公署於去年共接到10130宗查詢及4870宗投訴，平均每月接獲約850宗查詢和400宗投訴。而市民投訴相關政府部門或公營機構的三大最常見原因以出錯、意見或決定錯誤最多佔三成四，其次為監管不力以及延誤或沒有採取行動。

申訴專員劉燕卿今日（31日）總結2018年度工作報告。（資料圖片／林若勤攝）

申訴專員公署指，根據投訴人提出的指稱作統計，有34.2%市民因相關政府部門或公營機構涉及出錯、意見或決定錯誤而作出投訴；13.6%就監管不力作出投訴，另有12.6%市民因部門延誤或沒有採取行動而投訴。公署指，上述三大原因與2017年相同，惟第二及第三項原因排行次序有變更。

而就接獲而可以受理的投訴，公署指會視乎個案的性質及複雜性，以查訊、調解或全面調查的方式處理。在已跟進並終結的2785宗投訴個案中，經查訊後終結的佔84.7%，經全面調查後終結的佔7.9%，而以調解方式跟進並完成的佔7.4%，與2017年相若。

公署於2018年完成並公布了下列11項主動調查報告：