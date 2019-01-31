申訴署去年接獲近五千宗投訴　三成投訴涉政府部門出錯或決定錯誤

撰文：張美華
最後更新日期：
申訴專員劉燕卿今日（31日）發表申訴專員公署2018年度工作報告，公署於去年共接到10130宗查詢及4870宗投訴，平均每月接獲約850宗查詢和400宗投訴。而市民投訴相關政府部門或公營機構的三大最常見原因以出錯、意見或決定錯誤最多佔三成四，其次為監管不力以及延誤或沒有採取行動。
申訴專員劉燕卿今日（31日）總結2018年度工作報告。（資料圖片／林若勤攝）
申訴專員公署指，根據投訴人提出的指稱作統計，有34.2%市民因相關政府部門或公營機構涉及出錯、意見或決定錯誤而作出投訴；13.6%就監管不力作出投訴，另有12.6%市民因部門延誤或沒有採取行動而投訴。公署指，上述三大原因與2017年相同，惟第二及第三項原因排行次序有變更。
而就接獲而可以受理的投訴，公署指會視乎個案的性質及複雜性，以查訊、調解或全面調查的方式處理。在已跟進並終結的2785宗投訴個案中，經查訊後終結的佔84.7%，經全面調查後終結的佔7.9%，而以調解方式跟進並完成的佔7.4%，與2017年相若。
公署於2018年完成並公布了下列11項主動調查報告：
（1）政府對私人土地傾倒建築廢物及堆填活動的規管
（2）食物及衞生局及衞生署處理違例吸煙的機制
（3）水務署對政府水管的修護和危機處理
（4）政府部門如何處理冷氣機滴水問題
（5）入境事務處對逾期未辦理出生登記個案的跟進
（6）食物環境衞生署對街市攤檔的規管
（7）食物環境衞生署對街市攤檔的租務管理
（8）房屋署就公共屋邨閒置空間的使用安排
（9）民政事務總署及地政總署對在「認可殯葬區」外非法殯葬的規管
（10）政府對未註冊中成藥產品的規管
（11）社會福利署對安老院服務的監管