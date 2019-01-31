戴隱形眼鏡易患乾眼症　一文看清6大貼士教你預防乾眼

乾眼症是最常見的眼科疾病之一，最新一期《香港醫學雜誌》的回顧文章總結這種疾病，指出眼症與瞼板腺功能障礙關係的最新進展，乾眼症的風險因素、症狀、治療，並提供6項生活小貼士，教導大家如何改善及防止乾眼症。

眼睛如有不適，市民應及早接受檢查斷症。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

最新一期《香港醫學雜誌》的回顧文章總結乾眼症，作者回顧了2006年至2017年出版的文獻，指出乾眼症是最常見的眼科疾病之一，可以由各種途徑的活動引起，被認為是一種多因素疾病。導致乾眼症發病的其中一項重要因素，是「瞼板腺功能障礙」。瞼板腺即產生淚水的腺體，如被阻塞或功能受到影響時可導致眼睛乾澀，而瞼板腺功能障礙導致淚膜脂質層受破壞，影響淚液蒸發速率，這種蒸發導致淚液高滲透壓，最終引發乾眼症。乾眼症和瞼板腺功能障礙密切相關，因此不少風險因素、體徵和症狀均類近。

有研究顯示，一半的隱形眼鏡配戴者都會出現乾眼症狀，而沒有配戴隱形眼鏡者之中，就只有22%會出現類似症狀。 （資料圖片）

部分風險因素

1. 性別

文章指出，由於瞼板分泌的賀爾蒙變化，女性尤其容易患上乾眼症及瞼板腺功能障礙，女性亦較易發展出會引起乾眼症的自我免疫系統疾病，例如薛格連氏症候群(sjogren's syndrome)。

2. 配戴隱形眼鏡

配戴隱形眼鏡常與乾眼症及瞼板腺功能障礙有關。有研究顯示，一半的隱形眼鏡配戴者都會出現乾眼症狀，而沒有配戴隱形眼鏡者之中，就只有22%會出現類似症狀。配戴隱形眼鏡會破壞淚膜的完整性，其脂質層會變得更薄，引致淚液蒸發率上升，導致淚液高滲透壓，最終引發乾眼症。而長期使用電子屏幕顯示儀器、空氣污染、季節轉變等，都會令配戴隱形眼鏡者的乾眼症狀再加劇。

3. 屈光手術

LASIK是現時最常見的角膜矯視手術之一，但一般都會較易引起乾眼症。配戴隱形眼鏡者、淚膜有不穩定性者都會增加患上乾眼症的風險，而需要矯正的度數愈高，亦會對感官神經系統造成愈大的破壞。最後會減低角膜的敏感度，引致神經性乾眼。

症狀

眼淚不單在人哭泣時產生，它也是全日保持眼睛濕潤和健康的必要條件。除了水份，眼淚還含有防止眼淚蒸發過快的油脂。當瞼板腺，即產生淚水的腺體被阻塞或功能受到影響時可導致眼睛乾澀。乾眼症和瞼板腺功能障礙的症狀類近，不過大多數瞼板腺功能障礙患者都無症狀出現，而如果患者出現症狀，其症狀一般為眼乾、痕癢、對光敏感。

治療

香港中文大學眼科及視覺科學學系陳頌恩醫生在文章中建議，嚴重乾眼症患者應諮詢眼科醫生，確保得到適切的治療和定期跟進，並可考慮檢查是否患上導致眼睛乾澀的潛在病症。

原來戒煙亦可防止眼睛乾澀。 （資料圖片）

6項生活小貼士防乾眼

陳頌恩指，簡單的生活模式轉變已有助改善病情，防止眼睛乾澀。

1. 在工作環境內有適當照明

2. 安裝防眩光過濾器和符合人體工學的電腦顯示器

3. 定時讓眼睛稍作休息

4. 增加室內濕度

5. 減少佩戴隱形眼鏡

6. 戒煙

而針對瞼板腺毛病，保持眼瞼衛生非常重要，除要保持清潔，對眼睛進行溫熱的敷壓亦有助「熔化」油脂，並改善眼瞼四周的流通。