【兒童護眼】長看手機電腦螢幕損視力　營養師分享抗藍光乾眼貼士

根據香港衛生署統計，本港小學一年級生中，約17%患有近視，及至小學畢業，比率已急升至53%。 現今小孩自小與手機及電腦為伍，建議6-12歲的小朋友，每天花於電子屏幕產品的時間應少於兩小時；每使用30分鐘，當休息5至10分鐘。家長可與小朋友多作戶外活動，研究指出自然光線能刺激視網膜釋出多巴胺，抑制眼球拉長，從而降低近視機率。

文：黃詩田（國家營養師）

根據香港衛生署統計，本港小學一年級生中，約17%患有近視，及至小學畢業，比率已急升至53%。現今小孩自小與手機及電腦為伍，建議6-12歲的小朋友，每天花於電子屏幕產品的時間應少於兩小時；每使用30分鐘，當休息5至10分鐘。家長可與小朋友多作戶外活動，研究指出自然光線能刺激視網膜釋出多巴胺，抑制眼球拉長，從而降低近視機率。

飲食方面，相信許多家長對兩大護眼的植物營養素——葉黃素和花青素並不陌生。葉黃素存在於深綠色、黃色、紅色的蔬果及蕎麥中，有助減低紫外線及電子屏幕所發出藍光對眼晴的傷害；研究亦發現每天攝取6毫克葉黃素，罹患黃斑病變的機率較沒有攝取的人明顯減少。花青素則在藍莓、桑椹、黑豆皮等藍紫色和黑色食物中找到，能夠保護眼睛免受自由基侵害，預防視網膜病變，改善眼睛疲勞。

此外，維他命A、維他命C及奧米加三脂肪酸也是護眼之寶，對於眼睛容易乾澀的小朋友和家長，尤為重要。

對孩子視力有益的食物（點圖閱讀）↓↓↓

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《抗藍光、乾眼小貼士》黃詩田】

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