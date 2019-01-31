【流感高峰】流感活躍度較前一周回落但仍高企　累計已奪124命

衞生防護中心公布最新一期《流感速遞》，截至昨日（30日）累計錄得257宗成人嚴重流感個案，當中123人死亡；另外，今年共錄得18宗兒童的嚴重流感個案，其中1人死亡，流感累計已奪去124人的性命。 實驗室監測數據顯示，過去一星期的流感病毒陽性比率，由前一周的30.10%，回落至25.48%，但仍然高於10.3%的基線水平，衞生防護中心預期流感活躍度會在未來一段時間維持在高水平。

衞生防護中心提醒市民，流感活躍程度預期會在未來一段時間維持在高水平，呼籲市民應接種流感疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，截至昨日累計錄得257宗成人嚴重流感個案，當中123人死亡；另外，今年共有18宗兒童嚴重流感個案，其中1人死亡，流感累計已奪去124人的性命。

4兒童至今仍然危殆

截至今日（31日），仍有4名患嚴重流感的兒童留醫瑪麗醫院，情況危殆，分別是一名個多月大的男嬰、2歲男童、4歲女童及16歲女童，其中僅16歲女童有接種今季流感針。

對比之前的數據，昨日單日新增了8宗成人嚴重流感個案，再多5名成人死亡，全部均是65歲或以上長者。

私家醫生的流感樣病例是半年來新高 但流感活躍度有回落

定點私家醫生的流感樣病例監測顯示，每一千宗診症計當中，就有61.5宗個案確診患流感，高於前一周的54.6宗，亦是自入冬以來最高的流感樣比例。

另一個流感活躍度指標，實驗室監測數據顯示，過去一星期的流感病毒陽性比率，由前一周的30.10%，回落至25.48%，但仍然高於10.3%的基線水平，衞生防護中心預期流感活躍度會在未來一段時間維持在高水平。