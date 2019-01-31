廉署起訴地政總署前技工　涉詐騙政府逾1.3萬元交通費

一名60歲地政總署前技工涉嫌在2013年至2017年期間，詐騙香港政府逾1.3萬元交通費發還款項，今日（31日）被廉政公署落案起訴，被控一項欺詐罪名。

廉政公署落案起訴一名60歲地政總署前技工，他涉嫌在4年多期間，詐騙香港政府逾1.3萬元交通費發還款項。（資料圖片）

涉嫌隱瞞可以優惠價乘坐交通工具

廉政公署指出，早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。被告莫家聰現年60歲，案發時為地政總署技工，每天須與其上司從中環的離島寮屋管制辦事處乘坐渡輪到離島工作。被告可以每月遞交申領表格，申領發還因執行職務而引起的交通費。

控罪指他涉嫌於2013年3月至2017年12月期間，不誠實地在申領表格上提供虛假資料，表示他支付正價車費乘坐公共交通工具，及隱瞞他可根據政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，以優惠票價乘坐公共交通工具等。

涉嫌欺詐逾1.3萬元

廉政公署指出，被告涉嫌意圖藉作欺騙，誘使地政總署職員批核他申領發還有關交通費的申請及向他多付共逾1.3萬元，導致他獲得利益及香港政府蒙受不利。

被告被控一項欺詐罪名，涉違反《盜竊罪條例》第16A條，並將於下周一（4日）在東區裁判法院答辯。