【收緊長者綜援】社福界會見羅致光　局方允暑假再議綜援檢討

港府企硬拒撤長者綜援收緊令，申領年齡調高至65歲的安排，將於明日(2月1日)如期生效，社福界聯同立法會議員邵家臻，今會見勞福局局長羅致光。邵會後表示，社福界於會議上據理力爭、寸土必爭，他又引述羅指，年底將就綜援作全面檢討，又承諾暑假將邀約社福界會晤商議。邵又提到，局方對他們所提建議持開放態度。

長者綜援風波持續，惹來各界連日炮轟、甚至跨黨派聯手反對，群情洶湧下，港府先後跪低，於一星期內宣布推出就業支援補助金及暫緩扣減200元，惟始終企硬拒撤收緊年齡安排。

港府將於明日如期收緊長者綜援門檻，社福界三會一方今與勞福局會面。(陳淑霞攝）

社福界三會一方(社會工作者總工會丶社會工作人員協會及社會服務聯會，以及立會議員邵家臻)今與羅致光會面，重申擱置收緊長者綜援門檻立場，並要求全面檢討綜援政策，包括重整自力更生計劃(IEAPS)定位、修訂豁免計算入息，及納入租金津貼等。

邵家臻引述羅回應指，特首林鄭月娥已拍板，遂不會擱置，但將於年底前就綜援作檢討，亦承諾於暑假與三會一方會面，再作商議。

邵家臻指，他們於會上據理力爭，亦沒大情緒反應，羅致光則對三會一方建議持開放態度。

社總會長倫智偉則指，IEAPS關注組於晚上與社署開會，期望可保留服務使用者尊嚴。