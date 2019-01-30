【收緊長者綜援】60至64歲綜援總額　羅致光：社署沒備存相關資料

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹來外界不滿。有議員今（30日）於立法會會議再次向政府提出質詢，要求當局交代60至64歲長者綜援受助人的綜援總額等數據。勞福局局長羅致光指出，社署沒有備存相關資料，又重申調整政策原意並非為節省開支。

勞工及福利局局長羅致光（余俊亮攝）

60至64歲長者綜援資料 羅致光：社署沒備存

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，政府連日來提出不同方案「拆彈」，惟仍未能平息事件。工黨議員張超雄今天（30日）於立法會會議再次向政府提質詢，要求當局交代60歲至64歲長者綜援受助人獲發的綜援總額及數目。勞福局局長羅致光指出，由於綜援制度以家庭作單位，因此社署沒有備存相關資料。

他續說，本港人均壽命增加及整體退休年齡延至65歲，為配合社會趨勢，長者綜援年齡門檻將由60歲提高至65歲，重申調整政策原意並非為節省開支。據政府資料所示，近年長者綜援受助人數有輕微下降6%，而55歲至59歲的受助人則有7成申領殘疾或身體欠佳類別。

邵家臻（左）指有7成長者的教育水平僅得小學或以下，認為政府應帶頭聘請長者。（資料圖片）

張超雄：憑咩覺得拎走佢哋福利就去搵份工？

多名議員就政府不擱置政策感到失望，張超雄批評，當局沒有60歲至64歲長者的就業能力作詳細評估，便貿然調高申領長者綜援年齡門檻：「憑咩覺得拎走佢哋福利就去搵份工？」

社福界議員邵家臻亦斥，政策改動名義為調整，實際是削減長者福利，又指有7成長者的教育水平僅得小學或以下，認為政府應帶頭聘請長者。