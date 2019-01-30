【收緊長者綜援】七成受助人學歷僅小學或以下　議員批逼長者工作

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹來外界不滿。勞福局局長羅致光今（30）於立法會會議表示，社署沒有備存向60歲至64歲受助人發放的綜援總額等資料，但根據立法會附件所示，2018-19年度上述群組受助人共有2.5萬人，其中有1.7萬人僅得小學或以下的學歷，佔群組受助人的7成。有議員批評，政府無視貧窮長者的教育程度及護理需要，以行政手段強逼有需要的長者繼續工作，如同懲罰貧窮長者。

60至64歲綜援受助人逾2.5萬 近7成教育程度得小學或以下

政府將於下月1日把長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，勞工及福利局局長羅致光今（30日）於立法會會議表示，社署沒有備存向60歲至64歲受助人發放的綜援總額，亦沒有備存相關就業及工傷紀錄資料。

然而，據立法會附件所示，2018-19年度上述群組受助人共有25,359人，其中有17,688人僅得小學或以下的學歷，佔群組受助人的7成；高中或以上教育程度的則為3,121人，佔群組的百分之12。

60歲至64歲綜援申領人 健全成人按年下降

事實上，60歲至64歲綜援申領人數按年下降，由2014-15年度的26,678人，減少至2018-19年度的25,359人，減幅近百分之5。可是，按標準金額分別計算，該群組的健全成人申領人數亦按年下降，在5年間減少一成。

工黨立法會議員張超雄（資料圖片） 張超雄：政府無視貧窮長者的教育程度 強逼長者工作 工黨立法會議員張超雄斥，政府無視貧窮長者的教育程度及護理需要，以行政手段強逼有需要的長者繼續工作，但公開就業市場對教育程度不高的長者不友善，不少工作都是低人工、長工時、需要長期勞動或站立。 此外，政府從未就年齡歧視立法，長者要尋找工作是難上加難，坦言政府一意孤行，將申領長者綜援的年齡提高，如同懲罰貧窮長者。他續指，將會聯同社福界立法會議員邵家臻盡最後努力，邀請建制派於2月1日前約見林鄭，要求煞停政策。

社署會與營運的非政府機構 商討有關就業支援

另外，社會福利署回覆指，會按既定程序處理所有有關綜援申請，以盡快為有需要的人士提供經濟支援；在就業支援計劃方面，社署仍與營運的非政府機構商討有關就業支援的措施，以協助有工作能力的健全人士就業。