【派錢4000蚊】收表首日未見人龍　交表者：有錢人無得拎是好事！

政府派錢4000元的關愛共享計劃，今日正式收表，市民可前往各區民政諮詢中心、房屋署屋邨辦事處等地點遞交表格。記者早上到長沙灣政府合署視察，發現交表未有出現如取表時的人龍，秩序大致良好。

↓↓領取及遞交申請表格地圖↓↓

在長沙灣政府合署地下政府設立專用投遞箱，並且架起圍欄方便市民排隊，以及安排職員在場協助市民交表，並提供膠紙、專用信封等物資方便市民。

區議員代市民交表 職員不願簽收

今次派錢曾多次遭外界批評手續繁瑣，多區區議員辦事處需免費為街坊影印表格及教填表。

民協黃大仙區議員許錦成，早上帶同兩箱共770份的市民表格前來交表，惟職員指他未有預約拒絕簽收。他批評：「政府昨晚（1月31日）有派人到某些區議員辦事處收表簽收，但今早職員就指無得簽收」，對此大感失望。

民協黃大仙區議員許錦成，早上帶同兩箱共770份的市民表格前來交表，惟職員指他未有預約拒絕簽收。（麥凱茵攝）

準備回鄉度歲的陳小姐，特意早上前來交表。她認為今次派錢做法不算麻煩，表格只要參考樣本也是容易填寫，取表及交表所花時間只是數分鐘，形容過程方便。本身是家庭主婦的她可以領足4,000元，不過她則希望政府對交稅人士的寬減可以多一點，「爸爸要交稅，結果一元都領取不到。」

市民譚先生表示，由於家住長沙灣政府合署附近，故第一日便前來交表。被問到今次派錢安排是否較為不便，他說：「填表不算複雜」，又認為今次扣稅派錢的措拖做法公平，「我自己都需要交稅，最多只可以領取1,000元。有錢人無得領取是好事！」