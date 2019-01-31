【派錢4000蚊】政府以「14K」請人處理申請表　份工有幾筍？

向合資格市民派發4000元的「關愛共享計劃」，將於明天（1日）起接收申請表格。根據在職家庭津貼辦事處（職津處）向立法會提供的文件，是次「派錢4000蚊」需3.11億行政費，其中1.6億用於聘請706名非公務員合約員工，處理申請表格。 政府早前估計約280萬人受惠於計劃，為應付成千上萬的申請表格，原來職津處早於去年8年展開招聘程序，以月薪14,325元聘請辦公室文員，合約為期1年，包括負責處理關愛共享計劃的申請和協助計劃管理，這份工作算不算得上「筍工」？

向合資格市民派發4000元的關愛共享計劃，將於明天（1日）起接收申請表格。（資料圖片）

料平均每人每天需處理13份表格



根據求職網站資料，職津處於去年8月刊登招聘廣告，以月薪14,325元聘請辦公室文員，合約為期1年，合約最早於今年1月開始。

申請人有何入職條件？申請人必須在香港中學會考／香港中學文憑考試考獲五科第2級／E級或以上成績；有全職文書、行政、管理津貼計劃或客戶服務的工作經驗；有在政府部門／公營機構的相關工作經驗者佔優、中英文俱佳；能操流利普通話或其他語言者佔優；具備良好電腦應用知識；邏輯思維、客戶服務及溝通技巧俱佳。雖然學歷要求不高，但職位所要求的能力未必人人可應付。

至於職責方面，主要是處理關愛共享計劃的申請和協助計劃管理，另外亦要處理有關計劃的查詢及投訴、就辦公室行政、辦公室設備和系統測試提供文書支援等。

以每月30天和每月8天假期計算，若每天工作八小時的話，時薪約有81.4元。至於工作量方面，每名職員平均需處理3,680份申請表格，即每天需處理13份表格。據了解，政府除了聘用706名非公務員合約員工，亦會內部調派人員處理派錢工作。

根據求職網站資料，職津處於去年8月刊登招聘廣告，以月薪14,325元聘請辦公室文員，合約為期1年，合約最早於今年1月開始。（網上圖片）

因涉私隱 有區議員計劃親自交表

政府明天起接收表格，這批月薪「14K」辦公室文員將馬不停蹄地展開。據了解，多個區議會近日收到當局通知，將派人員到辦事處收取區議員收集到的表格，其中新同盟大埔區議員關永業提到，兩、三日前曾收到區議會傳訊息指，職津處將派人收取已收集的表格，如收集到200份表格，即可通知職津處人員來收取，但考慮到涉及私隱問題，故決定明日自行送到民政事務處。

至於是否先交表先獲派錢，有區議員曾就此向民政事務處職員詢問，獲回覆指「收到表就即做，最快4月可收到錢」。但據他了解，政府或要過年後才正式工作，故認為明日交表或下周交表，程序上亦要新年後才處理，故獲得4000元的快慢應無太大差別。