【沙中線】陳淑莊怒斥港鐵缺失紀錄　金澤培：議員指責實在鬧得好

沙中線紅磡站早前再發現新問題，北面、南面連接隧道以及列車停放處存在紀錄缺失，以及部分鋼筋搭接改為螺絲帽接駁方式。港鐵車務總監金澤培今早（2月1日）出席立法會鐵路事宜小組委員會，披露涉事三個位置的檢查及測量申請（RISC Form）的最新進展，紀錄合共缺失逾6成，當中北面連接隧道紀錄缺失更高達7成3。 公民黨立法會議員陳淑莊於會上提及，港鐵去年6月向政府提交報告，指紅磡站RISC Form共有26,600份，質疑其他紀錄去向。期間更一度激動，怒斥港鐵：「你點收項目管理費？你想測試香港人耐性幾多次？」同時，又引述港鐵去年曾發新聞稿指有關沙中線工程問題報道是「誤導、誹謗」，狠批港鐵「憑咩鬧人、有無搞錯」金澤培遂回應：「議員的指責實在鬧得好。」

陳淑莊於會上要求港鐵交待紅磡站全面紀錄，更一度怒斥「你想測試香港耐性幾多次？」。(資料圖片)

就港鐵監督沙中線工程方面，金澤培承認「做得差」指紅磡站報告所顯示工程共有26,600份RISC Form，目前未有數據。

港鐵再承認文件紀錄「做得不足」

港鐵工程處總經理周蘇鴻補充，上述提及的26,600份文件應是包括臨時及永久工程紀錄，惟現時港鐵公布的數字僅限於臨時工程，故得悉目前僅掌握北面、南面連接隧道以及列車停放處共4成紀錄，並再次承認港鐵在文件紀錄方面「做得不足」。

紀錄由4成缺失 改變口風至7成3

對於政府早前公布北面連接隧道有4成紀錄缺失，港鐵今日則改變說法公布缺失紀錄達7成3。金澤培於會後被問及為何缺失數據有出入，他解釋由於各個位置缺失情況不同，相信是源於大家溝通時的誤解引致，又冀能透過今天的會議，將缺失情況解釋清楚。

至於車站結構的安全，金澤培表示相關結構經已建造了一段時間，故不涉及安全問題，且會一直實施不同措施確保結構安全。

政府周三（1月30日）公布沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處存在紀錄缺失及擅改接駁鋼筋方法。(資料圖片)

特首林鄭月娥昨（1月31日）宣布，決定擴大紅磡站獨立調查委員會職權範圍，將新發現三個位置的問題一併納入調查範圍內，並表示政府會嚴肅處理，徹查事件，預計農曆新年後會同行政會議，落實相關決定。