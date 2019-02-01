【入境處年結】四港人捲菲律賓製毒案　處長：會繼續提供協助

入境處今日（1日）公布，協助在外香港居民方面，去年處理3,592宗求助個案，較2017年增8.5%。就四名港人於菲律賓捲入製毒案，被判藏毒罪成終身監禁，家屬決定申請覆核裁決。入境處處長曾國衞表示，入境處的協助在外香港居民小組會繼續與外交部駐港特派員公署、菲律賓中國大使館保持聯繫，為他們及家屬提供適當可行的協助，包括應議員要求，協助將信件及記者提供的錄像片交予相關的大使館。

入境處處長曾國衞表示，會繼續協助四名捲入菲律賓製毒案的港人。（羂君豪攝）

在協助措施方面，曾國衞表示，包括讓四人在羈留期間可以保持與家人以電話聯繫、解決匯款問題，要求相關機關派員旁聽審訊以確保有公平審訊等。特首及保安局已分別致函菲律賓有關當局，要求給予他們人道待遇及嚴謹覆查案件。

去年免遣返聲請宗數跌34%

另外，據入境處統計，自2014年3月起實施的免遣返聲請統一審核機制，於2018年共接獲1,216宗免遣返聲請，較2017年的1,843宗減少34%。在去年底，尚待審核的聲請有546宗，較2017年年底的5,899宗，大幅減少91%。尚待審核的個案聲請人主要由來自印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼及菲律賓，共約佔總數66%。

保安局提出修訂《入境條例》，檢討免遣返聲請審批及上訴機制，包括訂明提出聲請時限、遣送程序等，若三個月內在無「非常特殊」和「無法控制」的情況，逾期提出將不獲處理。另外，當局正考慮，「可不受任何普通法原則限制」繼續羈留聲請人。

曾國衞表示，目的是免卻機制被濫用，但會尊重社會及立法會意見，目前有關做法仍待立法會討論，有需要的話會考慮調整。