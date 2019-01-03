【港人菲製毒案】林鄭關注案件去信菲律賓總統　家屬：係好事嚟！

2016年四名港人捲入菲律賓製毒案，去年被判終身監禁。經過連番周旋，特首林鄭月娥已去函菲律賓總統杜特爾特，並表示關注案件。關注案件的立法會議員涂謹申表示，今早他與家屬獲悉事件。涂謹申指出，礙於信件涉外交層面，當局暫未披露信件內容，他估計內容或提及在囚港人待遇、希望案件得到公義。至於被囚港人盧榮輝胞姊，今早接受香港01訪問時指，感謝港府關注事件「係好事嚟！」

四名被囚港人，去年12月14日到當地法庭等候判決，至早上法庭判四及港人藏毒罪成，需判囚終身。（資料圖片／記者魯嘉裕菲律賓直擊）

被囚港人盧榮輝家屬：係好事嚟！

被囚港人盧榮輝胞姊，今早接受香港01訪問時指，她剛剛獲知林鄭去信事件，並稱「係好事嚟！」立法會議員涂謹申指，四名家屬對特首林鄭月娥去信感到欣慰。他亦多謝特首去函菲總統，並希望特首和中央政府繼續密切關注案件的進展，為四人爭取公平審訊，還他們清白，重獲自由，早日與家人團聚。至於，四名涉案港人的代表律師於上周五已正式入稟當地法庭，要求覆核裁決。

涂謹申：政府未有披露信件內容

涂謹申今早接受《香港01》訪問指，今早知悉特首林鄭月娥去信菲律賓總統，但對方未有披露信件內容。涂謹申指，由於信件涉及終外交及半外交層面，因而暫未公開信件內容，他估計內容提及希望案件得到公義，以及囚禁待遇。現階段，他們正通知家屬有關情況，並希望盡快飛往菲律賓當地，通知該四名在囚港人有關事宜。另外，他們盼籌得300萬元協助家屬，惟至今籌款額僅得40多萬元。

四港人捲製毒及藏毒案 去年被判終身監禁​

案發在2016年七月，四名港人陳國棟、梁樹福、盧榮輝及郭錦華，於菲律賓蘇碧灣對開海面，捲入一宗漁船上製毒及藏毒案。當時，菲律賓警方於船上搜出約500克懷疑冰毒，以及一批製毒工具。而船上四名港人隨即被捕；至去年12月14日，菲律賓法庭宣布，四名港人藏毒罪成，他們被判終身監禁及罰款500萬比索（折約港幣74萬元），但是製毒罪不成立。

圖輯：四名港人菲律賓製毒案 案發經過及判決情況